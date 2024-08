Wall Street očekává snížení sazeb Fedu, britský trh nemovitostí ožívá a dnešní futures jsou v červeném

Wall Street sází na to, že na každoročním setkání Fedu v Jackson Hole dojde ke snížení úrokových sazeb a debata se posouvá od „budou, nebo nebudou?“ na "jak moc klesnou?" Britští potenciální kupci domů zintenzivnili hledání nemovitosti poté, co Bank of England poprvé od začátku pandemie snížila sazby, uvedl Rightmove. Ropa klesla počtvrté za pět seancí. Hrstka velkých investorů stále sází na další zvýšení úrokových sazeb v Japonsku v nadcházejících měsících, a to i po prudkém poklesu tržních cen a futures jsou dnes v červených číslech.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,0 %.

České banky poskytly v prvním pololetí firmám úvěry v hodnotě 196 mld. Kč (+11 % r/r), stále ale jde o druhý nejhorší výsledek za 20 let.



Ratingová agentura Fitch potvrdila rating pro Českou republiku na AA-, výhled stabilní.



A S&P potvrdila rating na A+/A-1, výhled stabilní.



Wall Street sází na to, že na každoročním setkání Fedu v Jackson Hole dojde ke snížení úrokových sazeb a debata se posouvá od „budou, nebo nebudou?“ na "jak moc klesnou?" Trhy plně očekávají, že Fed začne na svém nadcházejícím zářijovém zasedání snižovat sazby, ale Powell by mohl zůstat ohledně načasování snížení sazeb opatrný, až v pátek promluví. Mezitím ekonomové snížili pravděpodobnost recese v USA v příštím roce na 20 % z 25 %, přičemž odkazovali na nejnovější údaje o maloobchodních tržbách a žádostech o nezaměstnanost.



Britští potenciální kupci domů zintenzivnili hledání nemovitosti poté, co Bank of England poprvé od začátku pandemie snížila sazby, uvedl Rightmove. Internetový realitní portál uvedl, že počet kupujících, kteří kontaktují realitní kanceláře, aby si prohlédli domy, vzrostl o 19 % ve srovnání s loňským rokem. Britské společnosti navíc letos poprvé posílily inzerci pracovních míst, což je známka silnějšího trhu práce, ukázala data společnosti Adzuna. Tato stránka pro vyhledávání pracovních míst uvedla, že počet volných pracovních míst vzrostl v červenci o 1,1 % na 862 043. Zvýšil se také počet lidí hledajících práci.



Ropa klesla počtvrté za pět seancí, když obchodníci sledovali snahy USA zajistit příměří v 10 měsíců starém konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Brent se obchoduje pod 80 USD za barel, zatímco West Texas Intermediate se pohybuje kolem 76 USD. K nedávnému medvědímu tónu se přidaly další známky slabosti v Číně, největším dovozci. Hospodářský růst se tam zpomalil a dekarbonizace dopravního sektoru také narušila určitou poptávku po palivech.



Hrstka velkých investorů stále sází na další zvýšení úrokových sazeb v Japonsku v nadcházejících měsících, a to i po prudkém poklesu tržních cen. Vanguard, světový správce aktiv č. 2, zdvojnásobil svou krátkou pozici na japonské vládní dluhopisy, a stále vidí možnost, že centrální banka může do prosince dodat zvýšení sazeb o dalších 50 bazických bodů. Vyhlídky na další zvýšení také přiměly M&G Investment Management k dalšímu navýšení krátké pozice na japonské dluhopisy, přičemž si udržela nadvážení na jenu.