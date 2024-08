KARO ponechává výhled, začíná sjezd Fedu v Jackson Hole a futures jsou mírně v červeném

Tržby skupiny KARO Leather letos zůstávají za očekáváním, jelikož zákazníci z Evropy i ze zámoří nyní preferují levnější materiály, přesto ale roste objem produkce a firma ponechává výhled zisku. Dnes začíná setkání Fedu v Jackson Hole a guvernér BOJ Kazuo Ueda bude v pátek odpovídat na dotazy japonských zákonodárců. Deutsche Bank očekává vyšší výsledky za třetí čtvrtletí o 430 milionů EUR poté, co dosáhla „významného pokroku“ u většiny nároků v soudním sporu s Postbank. A evropské futures jsou mírně v červeném.

Evropské futures: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,0 %.

Zpracovatel kůží KARO Leather a.s. vyrobil a prodal v prvním pololetí letošního roku rekordní objem kůží. Celkem bylo v Boršově odbaveno 507 tisíc metrů čtverečních převážně nábytkářských usní, což na tržbách představuje 116,6 milionu korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl výše 30,2 milionu korun při EBITDA marži 25,9 procenta. Skupina KARO díky tomu předpokládá splnění ročního finančního plánu na úrovni provozního zisku.



Akcie v Asii klesly z maxim před klíčovými událostmi z Fedu a BOJ, které pomohou definovat trajektorii globálních sazeb. Stalo se tak poté, co akcie vykázaly mírné zisky po dalších znameních, že americká centrální banka uvolní politiku. Poslední zápis ukázal, že několik představitelů Fedu uznalo, že existuje věrohodný případ pro snížení úrokových sazeb už na jejich zasedání 30. až 31. července. A člen Rady guvernérů ECB Fabio Panetta také řekl, že je reálné očekávat další škrty, když se pozornost obrací k předsedovi Fedu Jerome Powellovi a každoročnímu setkání v Jackson Hole.



Guvernér Kazuo Ueda bude v pátek čelit intenzivnímu zkoumání poté, co na začátku tohoto měsíce přispělo zvýšení sazeb BOJ a jeho jasné jestřábí signály ke zhroucení globálních finančních trhů. Ueda má na dotazy zákonodárců v dolní komoře parlamentu odpovědět dopoledne, odpoledne pak bude následovat další zasedání v horní komoře. Neobvyklé slyšení, které se konalo v době, kdy nezasedá širší parlament, svolali zákonodárci, kteří trvali na vysvětlení BOJ. Jestřábí signály z centrální banky přispěly na začátku tohoto měsíce k poklesu trhu, který byl největším propadem v historii Nikkei 225.

uvedla, že očekává vyšší výsledky za třetí čtvrtletí o 430 milionů EUR poté, co dosáhla „významného pokroku“ u většiny nároků v soudním sporu s Postbank. Německá banka dosáhla dohody s více než 80 žalobci, což podle prohlášení představuje téměř 60 % celkových nároků. Vyrovnání ve výši 31 EUR na akcii Postbank představuje asi 45 % z dubnové rezervy ve výši 1,3 miliardy EUR. si odložila tuto částku stranou poté, co odvolací soud varoval, že může v tomto dlouhodobém sporu rozhodnout v neprospěch banky.