Rozbřesk: Jak si vedou zisky českých podniků? Podrží či přibrzdí PMI eurodolar v rozletu?

Česká ekonomika v tomto roce oživuje pomaleji než jsme původně očekávali. Hlavním důvodem je pozdější restart průmyslové výroby a slabší investiční poptávka doma i v zahraničí. Spotřeba domácností sice díky růstu reálné mzdy oživuje zhruba podle očekávání, průmyslová “brzda” však letos pravděpodobně nedovolí ekonomice růst o moc rychleji než o jedno procento. A kombinace slabého růstu ekonomiky, rychlejšího růstu mezd a výrazně pomalejšího zdražování (nižší inflace) se také zakusuje do finančního hospodaření podniků. Podle národních účtů začínají zisky podniků v průměru zhruba o 1% meziročně klesat (po rychlém inflačním růstu z roku 2023).



O to zajímavější byl proto výsledek v srpnu zveřejněného šetření ČSÚ mezi nefinančními podniky, který zatím ukazuje na meziroční růst zisků před zdaněním českých podniků o více než 30% (více viz publikace MPO). Kde je tedy pravda a proč takové rozdíly mezi statistikou HDP a podnikovým šetřením?



Komplexnější obrázek by měla poskytovat statistika národních účtů (HDP) ukazující na poměrně logický pokles/stagnaci zisků. Jádro rozdílu pak pravděpodobně souvisí s tím, že podnikový průzkum se týká vzorku převážně velkých podniků. Podreprezentovány jsou střední a zejména malé podniky, přičemž ve statistice zcela chybí živnostníci. Ukazuje se tak, že zatímco větší podniky si v průměru dál udržují solidní ziskovost - výnos z kapitálu (ROE) v průměru vzrostlo z 3,22% na 4,20%, menší podniky pravděpodobně viditelně zaostávají a více na něm dopadá růst mezd a slabší pozice na trhu (menší schopnost zdražovat).



Detaily podnikového průzkumu navíc ukazují i na značné rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Výrazný růst zisků totiž hlásí pouze sekce energetika (+52%), vybrané služby a stavebnictví, které se srovnává s velmi slabým začátkem roku 2023. Ve zpracovatelském průmyslu, těžbě i sekci obchodu (klíčoví zaměstnavatelé) jdou zisky meziročně dolů i mezi velkými podniky. A to se pravděpodobně potvrdí i ve zbytku roku 2024. A horší ziskovost (ROE ve zpracovatelském průmyslu pokleslo pod 3%) bude pravděpodobně nakonec také limitem pro mzdová vyjednávání na příští rok.





*** TRHY ***



Koruna

České koruna se líbí nálada na trzích před Jackson Hole - včerejší holubičí zápis ze zasedání Fedu udržel dolar v defenzivě, což se líbí logicky také všem středoevropským aktivům. Česká měna se tak postupně blíží ke klíčové hranici 25,00 EUR/CZK. Při prázdném domácím kalendáři bude i nadále hrát na českém devizovém trhu prim lehce pozitivní nálada na globálních trzích.



Eurodolar

Eurodolar i včera směřoval na sever podporovaný negativní revizí u amerických dat z trhu práce (payrolls byly revidovány dolů o více než 800 tisíc) a holubičím vyzněním zápisu z posledního zasedání Fedu. Zde se objevila věta, že již na červencovém zasedání FOMC uvažovalo několik centrálních bankéřů o snížení sazeb.

Dnes se konečně dostanou do hry důležitá makrodata. Jednak jak dopoledne v eurozóně, tak odpoledne v USA budou zveřejněny srpnové průzkumy podnikatelských nálad (PMI) a jednak odpoledne přijdou další týdenní data z amerického trhu práce.