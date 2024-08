Deutsche Bank očekává zisk 430 milionů eur v rámci kauzy s Postbank

očekává zlepšení svých výsledků za třetí čtvrtletí o 430 milionů EUR poté, co dosáhla „významného pokroku“ v jednání o většině nároků v soudním sporu s Postbank.



Podle středečního prohlášení německý věřitel dosáhl dohody s více než 80 žalobci, což představuje téměř 60 % všech nároků. Dojednaná urovnání - po 31 EUR na akcii Postbank - představují přibližně 45 % rezerv, které zaúčtovala vůči těmto žalobcům, a zahrnují největšího individuálního žalobce v řízení, který představuje přibližně třetinu všech nároků.



Deutsche Bank v dubnu vytvořila rezervu ve výši 1,3 miliardy eur poté, co odvolací soud varoval, že by mohl v dlouholetém sporu rozhodnout v neprospěch banky, což ji přivedlo do první čtvrtletní ztráty za poslední čtyři roky a přimělo ji pozastavit zpětný odkup akcií.



Věřitel uvedl, že zbývající rezervy týkající se žalobců budou rozpuštěny a ve třetím čtvrtletí by měly zvýšit zisk před zdaněním o 430 milionů EUR. Podle údajů agentury Bloomberg analytici v polovině srpna předpovídali pro toto období zisk před zdaněním ve výši přibližně 1,8 miliardy eur.



Kauza Postbank je jedním z nejdéle trvajících právních problémů , přičemž žalobci tvrdí, že věřitel byl povinen nabídnout akcionářům konkurenční Postbank vyšší cenu, když v roce 2010 učinil úspěšnou nabídku na převzetí.



Deutsche Bank tehdy nabídla 25 eur za akcii Postbank, ale podle žalobců měla nabídnout 57,25 eur, což je cena akcií v době, kdy v roce 2008 poprvé koupila akcie konkurenční banky. Někteří investoři žalovali o odškodnění až 64,25 eura za akcii, přičemž právník malé skupiny bývalých akcionářů minulý týden odmítl nabídku 36,50 eura za akcii jako „mrtvou při příchodu“.



Zdroj: Bloomberg