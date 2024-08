Tradičně nudný sektor je nyní 'nejžhavější' sázkou na Wall Street

Tradičně nudný sektor se nyní v době volatilních trhů dostal do hledáčku investorů. Jedním z těch, kteří na tuto skutečnost upozorňují je společnost Wolfe Research v čele s Robem Ginsbergem.

Wolfe Research si je vědom, že jeho nadšení ohledně utilit je neobvyklé. "Utility jsou aktuálně nejžhavějším sektorem na trhu," napsal ve čtvrtek Rob Ginsberg, výkonný ředitel firmy, v e-mailu klientům. „Kdy to naposledy někdo řekl? Už to bude nějaký čas."



I přes pokles během čtvrteční seance je fond Utilities Select Sector SPDR (XLU) za poslední měsíc stále kolem 6 % v plusu. Za čtvrtletí je vyšší asi o 10 % a o více než 18 % za rok 2024. Kromě toho Ginsberg poukázal na skutečnost, že se fond nachází blízko 23měsíčního maxima.





Investoři do tohoto fondu v posledních měsících přilévají, uvedl Ginsberg na základě dat o tocích fondů. Čisté týdenní přílivy byly pozitivní ve 14 z posledních 16 týdnů. Podle Ginsberga je v tomto sektoru, který zahrnuje jména jako PG&E a NextEra, síla. Více než 4 z každých 5 akcií v sektoru utilit z indexu S&P 1500 jsou podle modelu Wolfe Research v „uptrendu“. Ale jako dva tituly, kterým by se investoři měli vyhnout, Ginsberg uvedl NRG Energy a Southwest Gas Holdings.



Nové nadšení kolem tradičně nudného sektoru přichází v době prudkých výkyvů na trhu. Začátkem tohoto měsíce si S&P 500 zapsal nejhorší den od roku 2022 poté, co řada ekonomických údajů vyvolala obavy z nadcházející recese v USA. Od té doby se však akciové trhy odrazily a široký tržní index se vrátil pozoruhodně blízko rekordním úrovním zaznamenaným minulý měsíc.



Zdroj: CNBC