Začátek týdne je na evropských akciích smíšený, eurodolar drží pozice

Šéf Fedu trhy ujistil o obratu v monetárním cyklu, který by měl nastat už v září. Efekt očekávané kombinace příznivější měnové politiky a měkkého přistání na akcie zafungoval, ale po víkendu už Evropa přešla jen ke smíšenému obchodování, kdy mírný pokles německého či nizozemského trhu kazí celkový dojem. Londýn je dnes zavřený a Wall Street by podle futures měla otevírat těsně do plusu.

Německý index podnikatelského klimatu Ifo se v srpnu mírně zhoršil, ale překonal očekávání. Velký vliv na trhy nelze čekat a podobně by měl být vlažně přijat i odpolední report o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v zámoří.

Lehce negativně působí zprávy o eskalaci bezpečnostní situace na Blízkém východě, tedy o bojích mezi Hizballáhem a Izraelem. Ropa reaguje růstem cen na stoupající rizika i útok na tanker v Rudém moři, efekt na celkový tržní sentiment by však měl postupně vyprchávat. Událostí, na kterou se nyní investoři soustřeďují, jsou hlavně výsledky Nvidie.

V očekáváních o politice Fedu je částečně započítaná možnost, že cyklus odstartuje rovnou 50bodové snížení sazeb. To jednak tlačí dolů dolarové výnosy a zároveň doléhá na hodnotu americké měny. Ta se po pátečním oslabení usazuje vůči euru lehce pod 1,1200. Koruna posiluje k dolaru spolu s eurem a navíc si koncem minulého týdne připsala i menší zisky vůči společné evropské měně. Dnes drží pozice mírně nad 25,00.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0268 -0.2773 25.1037 25.0249 CZK/USD 22.3990 0.0469 22.4210 22.3465 HUF/EUR 395.0280 0.2402 395.4604 393.1289 PLN/EUR 4.2812 -0.1004 4.2844 4.2638

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9526 -0.2091 7.9845 7.9508 JPY/EUR 160.8436 -0.4046 161.0970 160.5840 JPY/USD 143.9550 -0.0507 144.0680 143.6280

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8473 0.0118 0.8475 0.8467 CHF/EUR 0.9460 -0.4724 0.9506 0.9454 NOK/EUR 11.7975 0.2456 11.8172 11.7014 SEK/EUR 11.4226 0.2786 11.4360 11.3719 USD/EUR 1.1174 -0.1537 1.1202 1.1172

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4765 0.2955 1.4771 1.4712 CAD/USD 1.3510 -0.0100 1.3516 1.3502