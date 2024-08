Británie oficiálně přistoupí k transpacifické obchodní dohodě do 15. prosince

Británie dokončila jednání o přistoupení k dohodě v březnu 2023. V červenci téhož roku formálně podepsala přístupovou smlouvu. Aby mohla dohoda oficiálně vstoupit v platnost, musí ji kromě britské vlády podepsat nejméně šest dalších členských států. Podle Británie s jejím přistoupením už souhlasily Japonsko, Singapur, Chile, Nový Zéland, Vietnam a nejnověji Peru. Byla tak splněna podmínka, aby dohoda mohla oficiálně vstoupit v platnost. Ostatní země mohou souhlas oznámit dodatečně.CPTPP vyžaduje, aby země zrušily nebo výrazně snížily cla, zavázaly se, že umožní větší přístup na své trhy se službami a investicemi, a obsahuje pravidla týkající se hospodářské soutěže, práv duševního vlastnictví a ochrany zahraničních společností. Dohodu v roce 2018 uzavřelo 11 zemí. Jsou to Austrálie, Brunej, Kanada, Chile, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Singapur a Vietnam.Britská vláda uvedla, že po vstupu dohody v platnost bude více než 99 procent současného vývozu zboží do členských zemí CPTPP bez cel. To by mohlo do roku 2040 posílit britskou ekonomiku o přibližně dvě miliardy liber (59,6 miliardy Kč) ročně.