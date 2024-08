WSJ: OpenAI jedná o nové investici, oceněna by mohla být na 100 mld. USD

Fond rizikového kapitálu Thrive Capital by se mohl stát největším investorem v rámci tohoto kola a poskytnout firmě až jednu miliardu USD . Další peníze by měl poskytnout také , který je podporovatelem OpenAI.Nové kolo financování by bylo největším přílivem kapitálu do firmy od ledna 2023, kdy do ní investoval zhruba deset miliard USD . Firma byla naposledy koncem loňského roku, kdy zaměstnanci prodali své akcie, oceněna na 86 miliard USD Fond Thrive založil před 15 lety Josh Kushner. Fond již s OpenAI a jejím šéfem Samem Altmanem úzce spolupracuje. Od loňského roku vložil do firmy několik stovek milionů USD Na podobné úrovni byl oceněn před svým vstupem na burzu v roce 2012 také . Některé další začínající firmy si ale později nedokázaly tak vysoké ocenění udržet.Konkurence v oblasti umělé inteligence (AI) roste. Google nabízí vlastní produkt AI a spolu s firmou vložil šest miliard USD do konkurenční firmy Anthropic, kterou založili bývalí manažeři OpenAI. Společnost Meta Platforms vyvinula vlastní model AI, který nabízí zdarma a integruje do svých aplikací, včetně a Instagramu.ChatGPT si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci (AI). Nadále zůstává jedničkou na trhu a má stovky milionů uživatelů měsíčně. K udržení pozice ale bude firma potřebovat miliardové výdaje, aby zůstala na špičce výzkumu a mohla pokračovat ve vývoji produktů, které porozumí příkazům přirozeného jazyka a jsou schopné generovat sofistikovaný text, obrázky a video.Investoři sázejí na to, že AI změní způsob, jakým lidé a společnosti pracují a tvoří. Prozatím je však AI spekulativní podnikání, které zdaleka negeneruje tolik výnosů, kolik do něj investoři a technologické firmy vkládají.