Rozbřesk: Inflace v eurozóně potvrdí zářijový “cut” ECB

Předběžné odhady inflace v Německu a Španělsku naznačují, že dnes zveřejněný výsledek za celou eurozónu může překvapit směrem dolů. Zatímco ve Španělsku poklesla meziroční míra inflace z 2,8 % na 2,4 %, v Německu cenové tlaky zvolnily ještě viditelněji – z 2,6 % na 2,0 % (tržní koncensus počítal se snížením na 2,2 %), což je nejnižší hodnota od března 2021.



Za zvolněním inflačních tlaků u našich sousedů stojí primárně příznivý efekt srovnávací základny z titulu levnějších energií (meziročně -5,1 %), ale také nižší ceny zboží. Služby mezitím stále zdražují meziročním tempem 3,9 % a zůstávají tak podobně jako jinde v Evropě nejpersistentnější složkou inflace, jejíž ústup je relativně pozvolný. Z pohledu měnové politiky ostře sledovaná jádrová inflace v meziročním vyjádření mírně zvolnila z 2,9 % na 2,8 %.



Trhy očekávají, že inflace v eurozóně v srpnu poklesla z meziročních 2,6 % na 2,2 %, zatímco jádrová inflace by měla podobně jako v Německu zvolnit o desetinu procentního bodu na 2,8 %. To bude z našeho pohledu jasný signál pro Evropskou centrální banku, aby po červencové pauze přistoupila v září k dalšímu snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na 3,5 %.



Vedle širšího desinflačního procesu může hrát v rozhodování ECB roli také dění na druhé straně Atlantiku. Fed totiž v září (před zasedáním ECB) přistoupí k prvnímu snížení úrokových sazeb, které může být rovnou o půlprocentního bodu. V takovém případě by trhy mohly zvýšit tlak na ECB a začít sázet na razantnější krok také v eurozóně, i vzhledem k tomu, že růstová dynamika je již po delší dobu malátná a ani předstihové indikátory neslibují výrazný obrat kurzu.



Přestože by tento krok měl své opodstatnění a snížil by riziko, že ECB zůstane tzv. za křivkou a ekonomiku eurozóny utlumí až příliš, považujeme jej za velmi málo pravděpodobný vzhledem k deklarované opatrnosti a nemalé míře mentální rigidity uvnitř Rady guvernérů.





TRHY



Koruna

Posilující dolar vystavil stopku dalším ziskům koruny, která se ale i tak nadále drží na dohled úrovně 25,00 EUR/CZK. Dnes bude korunový trh sledovat zejména zpřesněný odhad HDP za druhé čtvrtletí. Bleskový odhad indikoval mírné zrychlení růstu oproti prvnímu kvartálu na +0,3 % q/q, vzhledem k dostupným tvrdým datům je však rizikem mírná negativní revize. Pohled do struktury HDP by měl potvrdit pokračující oživení spotřebitelské poptávky jakožto hlavního motoru české ekonomiky, zatímco čisté exporty by měly růst brzdit.



Eurodolar

Makroekonomické fundamenty včera způsobily, že se úrokový diferenciál rozevřel ve prospěch dolarových sazeb, a to ublížilo eurodolaru. Připomeňme, že španělské a německé spotřebitelské ceny v srpnu vzrostly méně, než se očekávalo. Španělské ceny se v meziměsíčním vyjádření nezměnily, přičemž celkový index spotřebitelských cen klesl více, než se předpokládalo, a to z 2,9 % na 2,4 %. Německé ceny dokonce poklesly o 0,2 % m/m a meziročně vzrostly o 2 % (z 2,6 % oproti očekávaným 2,2 %). Poprvé od března 2021 tak dosáhly 2% cenového cíle ECB. Naopak v USA se ostře sledované žádosti o podporu v nezaměstnanosti stabilizovaly již čtvrtý týden a pohybovaly se kolem 230 tis. po jejich nárůstu do oblasti 250 tis. v měsíci červenci. Údaje pomáhají uklidnit nedávné obavy z recese v USA.

Dnes je kalendář s makrodaty tak trochu podobný, když dopoledne bude zveřejněna inflace za celou eurozónu a odpoledne americké spotřebitelské výdaje. V první případě očekávejme nižší číslo než konsensus trhu, v druhém naopak silný růst. Reakce eurodolaru však již nemusí být tak silná jako včera.