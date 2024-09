Rozbřesk: Na trhy vrátily výprodeje rizikových aktiv, které svědčí dolaru

Růst nominálních mezd ve druhém čtvrtletí zpomalil z meziročních 7,2 % na 6,5 %. Mzdová dynamika tak zaostala za tržním očekáváním, stejně jako za odhadem nás i ČNB (+7,2 %). Pozitivní zprávou je fakt, že v reálném vyjádření vzrostly mzdy díky nižší inflaci o 3,9 % a postupně tak korigují razantní pokles kupní síly v letech inflačního šoku 2021-2023. I tak ale reálné mzdy nadále setrvávají na úrovni roku 2018.



Napříč jednotlivými odvětvími přetrvávají významné rozdíly ve mzdové dynamice. V souladu s naším očekáváním rostly nejrychleji mzdy v tržních sektorech (+7,3 %). Ve zpracovatelském průmyslu vzrostly meziročně o slušných 7,6 %, navzdory malátnému výkonu a nejistým vyhlídkám na další čtvrtletí. Podobně je tomu ve stavebnictví, kde mzdy přidaly k dobru 7,4 %. V obou případech ale máme pochyby o udržitelnosti relativně svižného tempa vzhledem k přetrvávajícím problémům.



V sektoru služeb lze pozorovat postupně zvolnění mzdového růstu. Tradiční lídr IT vykázal zpomalení ze 7,5 % na 5,8 %, což je viditelný sešup oproti tříletému průměru téměř 8 %. Z pohledu ČNB je povzbudivé především podstatné zvolnění mzdové dynamiky v sektoru ubytování a pohostinství z 9 % na 6,8 %. Centrální banka totiž vnímá zvýšené ceny služeb jako jedno z hlavních proinflačních rizik i z důvodu svižného průsaku rostoucích mezd do koncových cen pro spotřebitele.



Nejpomaleji rostly ve druhém kvartále mzdy v sektoru vzdělávání (2,1 %) a ve veřejné správě (2,9 %). V obou netržních sektorech by však měla mzdová dynamika zrychlit v příštím roce vzhledem k plánovanému navyšování platových tarifů, se kterým počítá čerstvě zveřejněný návrh rozpočtu.



Směrem ke druhé polovině letošního roku očekáváme, že si nominální mzdy udrží dynamiku okolo 7 %. Důvodem bude jednak stále relativně napjatý trh práce a jednak tlak na vyšší kompenzaci zaměstnanců za předchozí skokový pokles reálné kupní síly. Zvýšená mzdová dynamika ale zatím není pro ČNB zásadním problémem, neboť rostoucí výdělky zaměstnanců jdou na vrub snižování (zvýšené) ziskovosti, a tedy nepůsobí proinflačně. Navíc včerejší čísla překvapila centrální banku pomalejším růstem, díky čemuž bude bankovní rada komfortnější s nastoleným tempem redukce sazeb po 25bodových krocích na každém zasedání do konce letošního roku.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna na slabší výsledek mezd reagovala mírným oslabením, které následně prohloubil nárůst averze k riziku na americkém trhu. Ta by se dnes mohla na korunovém trhu plně projevit pokračujícím oslabením, zvláště pokud se nálada na hlavních trzích nezlepší. Hlavní pozornost proto bude věnována americkým makro číslům, zatímco tuzemský kalendář je dnes prázdný.



Eurodolar

S novým školním rokem se na trhy vrátily výprodeje rizikových aktiv, které svědčí dolaru. Vše vyprovokovaly smíšené výsledky indexu podnikatelské nálady v americkém průmyslu, když celkový index ISM v srpnu mírně zvýšil na 47,2 bodu, trhy očekávaly zlepšení na 47,5 b. Na druhou stranu subindex placených cen vzrostl na 54 b., přičemž trhy naopak očekávaly pokles na 52 b. Nešťastná kombinace, kdy pesimismus ohledně konjunktury narůstá, ale cenové tlaky mají tendenci růst, což není pro Fed snadná (stagflační) situace.

S ohledem na masivní výprodeje rizikových aktiv budou přicházející americká data veledůležitá. Dnes odpoledne to budou údaje o otevřených pracovních pozicích, přičemž reakce na ně může být těžko předvídatelná. Výrazný propad nově otevíraných pracovních pozic (a tudíž zhoršení na trhu práce registrované JOLTS reportem v červenci) může přinést dolaru ztráty a ostatním měnám jistou úlevu, neboť spekulace, že Fed sníží sazby v září o 50 bazických bodů, vzrostou.



Regionální Forex

Dnes zasedá polská centrální banka, přičemž jako již tradičně se žádná změna úrokových sazeb neočekává. Ačkoliv je zlotý silný a inflace zřejmě již dosáhla dalšího lokálního vrcholu (4,3 %), tak NBP bude držet sazby na relativně vysoké úrovni 5,75 %. Od komentáře NBP mnoho nečekejme, to spíše zítra odpoledne, kdy má tiskovku prezident centrální banky Glapinski, by se trh mohl dozvědět nějaké relevantní informace.



Akcie

Americké akciové indexy v úterý zaznamenaly prudký výprodej a po pondělním státním svátku začaly týden poklesem. Nejvíce ztrácel technologický sektor v čele se společnostmi z polovodičového odvětví, přičemž v čele byla Nvidia, která ztratila přes 9 %. Další společnosti z polovodičového sektoru pak: Applied Materials: -7 %, Intel: -9 %, Micron Technology: -8 %, Lam Research -7 %, Qualcomm: -7 % a AMD: -8 %. Tvrdou ránu včera dostal Boeing, jehož akcie ztrácely v závěru obchodování přes 7,5 %. Akcie začaly propad po zveřejnění nového analytického reportu od analytiků z Wells Fargo. Jako hlavní rizika uvádí růst mezd, snižující se poptávku po letadlech a technické problémy. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -2,11 %, Nasdaq 100 -3,15 % a Dow Jones -1,51 %.