Kamala Harris chce menší nárůst daně z kapitálových zisků, než navrhoval Biden

Kandidátka Demokratické strany na prezidentku Kamala Harris dnes navrhla zvýšit sazbu daně z kapitálových zisků pro ty, kteří vydělávají jeden milion dolarů (asi 22,6 milionu korun) a více, na 28 procent namísto 39,6 procenta, které navrhoval americký prezident Joe Biden v rozpočtu na rok 2025. Současné sazby se pohybují do 20 procent v závislosti na příjmu, informovala agentura Reuters.



Viceprezidentka Harris také řekla příznivcům v North Hamptonu ve státě New Hampshire, že bude prosazovat daňový odpočet pro nové malé podniky ve výši 50.000 dolarů (1,13 milionu korun), což je desetinásobek současného daňového zvýhodnění.



"Jako prezidentka budu mít jako jednu z hlavních priorit posílení amerických malých podniků," uvedla Harris s tím, že malé podniky zaměstnávají polovinu všech pracovníků soukromého sektoru ve Spojených státech.



Kamala Harris uvedla, že snížení nákladů na založení nového podniku, které se v USA odhadují v průměru na 40.000 dolarů (904.000 korun), by pomohlo dosáhnout jejího "velmi ambiciózního" cíle, aby do konce jejího prvního prezidentského období, které trvá čtyři roky, bylo podáno 25 milionů nových žádostí o drobné podnikání. Podle úřadů bylo v roce 2023 podáno rekordních 5,5 milionu nových žádostí o podnikání.



Návrh na nižší než původně navrhovanou horní sazbu daně z kapitálových zisků naznačuje, že chce oslovit širší základnu voličů a současně se držet většiny Bidenových plánů na posílení střední třídy. Harris se stala kandidátkou Demokratické strany poté, co Biden v červenci z boje o Bílý dům odstoupil.



Ve svém rozpočtu na rok 2025 navrhl Biden zvýšit sazbu daně z dlouhodobých kapitálových zisků, tedy zisků z prodeje nebo výměny majetku drženého déle než rok, na 39,6 procenta pro ty, kteří vydělávají více než jeden milion dolarů ročně.



Harris také uvedla, že plánuje nabídnout malým podnikům půjčky s nízkým nebo nulovým úrokem, snížit byrokracii, které čelí, a rozšířit přístup k rizikovému kapitálu. Podporuje také minimální daň pro miliardáře, kterou navrhl Biden.