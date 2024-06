Španělsko zavede 15procentní daň pro velké firmy, navazuje na směrnici EU

Španělská vláda schválila návrh na 15procentní minimální daň z příjmů velkých firem. Návrh musí ještě schválit parlament. Krok navazuje na iniciativu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnici Evropské unie, které mají zabránit obcházení daní. S odvoláním na prohlášení vlády o tom dnes informovala agentura Reuters.



Základní sazba daně z příjmů právnických osob ve Španělsku sice dosahuje 25 procent, ale daňový systém obsahuje řadu výjimek. V praxi tak firmy mnohdy platí výrazně méně.



Minimální daň se bude týkat firem, jejichž roční tržby přesahují 750 milionů eur (18,5 miliardy Kč).



"Cílem je bojovat proti zkreslování daňového základu a přesunu zisků velkých nadnárodních skupin do míst s nižším zdaněním," řekla novinářům ministryně financí María Jesús Monterová.



Prvního ledna letošního roku vešla v platnost směrnice EU, podle níž musejí členské státy sedmadvacítky minimální 15procentní daňovou sazbu pro firmy zavést do konce roku. Směrnice navazuje na iniciativu OECD, k níž se v roce 2021 připojilo více než 130 zemí.



Celosvětově OECD začátkem letošního roku očekávala, že vlády získají na dani z příjmu právnických osob ročně navíc 155 miliard až 192 miliard USD (3,5 bilionu až 4,3 bilionu Kč). To představuje nárůst o 6,5 procenta až 8,1 procenta. OECD však snížila svůj odhad z předchozích 220 miliard dolarů.



V České republice od letošního roku platí zákon o dorovnávací dani, na jehož základě má stát možnost víc danit zisky velkých nadnárodních firem, které sídlí v zahraničí a působí i v tuzemsku. Státnímu rozpočtu by mohl podle předpokladů vlády přinést asi dvě miliardy korun ročně. Ministr financí Zbyněk Stanjura už dříve řekl, že kdyby Česko tuto daň nezavedlo, firmy by platily daň v zahraničí a český rozpočet by nezískal nic.