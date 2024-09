Moneta vydá nové dluhopisy, americká výnosová křivka se po včerejších datech otočila zpět a futures jsou červené

Moneta oznámila emisi prioritních dluhopisů. Klíčový segment výnosové křivky amerických dluhopisů se nakrátko dostal do kladných hodnot. Americké akcie se mohou zotavit, pokud nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti budou v pátek slabší, než se očekává. Ropa se ustálila poblíž minima od června 2023 a trh si tak po prudkém výprodeji tento týden oddechl. A opustila od doporučení k nákupu čínských akcií. Futures jsou v červených číslech.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,2 %.



Moneta oznámila emisi prioritních dluhopisů v celkové nominální hodnotě 300 mil. EUR (6Y/4,41 % p.a.). Celková pozice banky MREL (minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky) se zvýšila o 453 bps na 28,23 %, což je výrazně nad cílem managementu 22,45 %.



Klíčový segment výnosové křivky amerických dluhopisů se nakrátko dostal do kladných hodnot, když slabší údaje o trhu práce, než se očekávalo, posílily sázky na prudké snížení úrokových sazeb ze strany Fedu. Poté, co počet volných pracovních míst v USA v červenci klesl na nejnižší úroveň od začátku roku 2021, vyskočily ve středu státní dluhopisy nahoru v čele s dluhopisy s kratší splatností, které jsou na měnovou politiku citlivější. Výnos dvouletého státního dluhopisu klesl pod výnos 10letého podruhé od roku 2022, když obchodníci tento měsíc vsadili na mimořádně velké snížení sazeb. Úrokové swapy ukázaly, že na zasedání Fedu tento měsíc dojde s jistotou ke snížení sazby o čtvrt procentního bodu, a vidí více než 30% šanci na snížení o polovinu procentního bodu. Howard Marks z Oaktree Capital Management LP říká, že se americké sazby po uvolnění měnové politiky ustálí v rozmezí 3 až 4 %. Jeho komentáře přicházejí v době, kdy ekonomická aktivita ve většině regionů v USA v posledních týdnech stagnovala nebo klesala, podle průzkumu Béžové knihy Fedu.



Podle Scotta Rubnera, generálního ředitele pro globální trhy a taktického specialisty ve společnosti , se mohou akcie zotavit, pokud nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti budou v pátek slabší, než se očekává. Investoři se již připravují na pokles akcií ve druhé polovině září, napsal včera v komentáři Rubner v a dodal, že očekává, že averze k riziku začne 16. září. Konec září bývá historicky nejhorším dvoutýdenním obchodním obdobím roku.



Ropa se ustálila poblíž minima od června 2023 a trh si tak po prudkém výprodeji tento týden oddechl. Brent se obchodovala pod 73 USD za barel poté, co od začátku týdne ztratila téměř 8 %. West Texas Intermediate byla za téměř 69 dolarů. American Petroleum Institute oznámil, že zásoby ropy klesly o 7,4 milionu barelů, podle lidí obeznámených s údaji. To by byl největší pokles od června, pokud by to potvrdily oficiální údaje, které mají vyjít dnes. Ani náznaky, že OPEC+ zvažuje odložení plánovaného zvýšení produkce v říjnu, nedokázaly zastavit nedávný pokles.



JPMorgan opustila od doporučení k nákupu čínských akcií a kromě zvýšené volatility kolem nadcházejících voleb v USA upozornila na brzdy růstu ekonomiky a vlažnou politickou podporu. Doporučení na Čínu snížila z nadvážení na neutrální, uvedli stratégové vedení Pedrem Martinsem ve středu. Potenciál další obchodní války mezi Washingtonem a Pekingem by mohl dopadnout na akcie před listopadovými prezidentskými volbami v USA, varovali. Kroky vlády prezidenta Si Ťin-pchingas ohledem na pomoc při řešení ekonomického propadu země jsou i nadále „ohromující“. Zároveň rostou nové akciové fondy rozvíjejících se trhů, které nezahrnují Čínu, když investoři hledají lepší výnosy jinde. Podle údajů sestavených agenturou Bloomberg bylo jen k 4. září tohoto roku spuštěno 19 nových akciových fondů rozvíjejících se trhů bez čínských akciových fondů, což se rovná celkovému počtu za celý rok 2023.