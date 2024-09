Negativní efekt dat převážil, akcie padají, peníze se stěhují do dluhopisů

Finanční trhy se dnes dočkaly dlouho očekávaných makrodat, ale nikoli ujištění, že se ekonomice dál daří. Trh práce se v srpnu zvedl méně, než se čekalo, čímž zanechal pochybnosti. Navíc se následně nechal slyšet zástupce Fedu Waller, podle něhož poslední dávka dat vyžaduje akci. Pokud to bude vhodné, bude prý podporovat předběžné (preventivní) snížení sazeb.

Jak byla reakce trhů napřed nejistá, v průběhu času se upevňuje pokles akcií i dluhopisových výnosů. Nasdaq padá přes 2 procenta, když ho tíží i včerejší výsledky Broadcomu. Další indexy jsou na tom relativně lépe, ale S&P500, DAX i AEX padají asi o 1,5 pct. Výnosy dluhopisů si taktéž vybraly směr dolů, a to hlavně v USA a více na kratších splatnostech. 2Y výnos v zámoří klesá o 10 bps. O směru se ale stále úplně nerozhodl eurodolar, který se obchoduje u 1,1100. Taktéž pozice koruny se ve výsledku příliš nemění a její kurz k euru se nachází mírně nad 25,00.

Pro tržní sentiment byl důležité, zda data z trhu práce obnoví tezi hladkého přistání kombinovaného s poklesem sazeb. To by dokázalo trhy vrátit na růstovou dráhu, jenže, jak se zdá, nepodařilo se. Sazby sice klesnou a ve skutečnosti s naším předpokladem poklesu o 25 bps data nic neudělala, ale s ekonomikou to je horší. Trend zaměstnanosti se dá zvrátit, ale zatím míří k horšímu. Ekonomika sice nenaznačuje recesi, ale varování najdeme dost (viz například ukončená inverze výnosové křivky). Čeká nás tak nejspíš ještě větší upnutí investorů k novým datům, která mohou vyvolávat nervózní reakce. To platí o to víc, že akcie ani po dnešním poklesu rozhodně nejsou nízko, natož levné.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0222 -0.0301 25.0805 25.0008 CZK/USD 22.5300 0.0843 22.6405 22.4550 HUF/EUR 394.2026 0.2106 395.1228 392.9072 PLN/EUR 4.2810 -0.0476 4.2877 4.2741

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8729 -0.1421 7.9024 7.8476 JPY/EUR 157.8050 -0.9977 159.4497 157.5197 JPY/USD 142.0650 -0.8785 143.8740 141.7840

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8445 0.1210 0.8448 0.8412 CHF/EUR 0.9343 -0.2554 0.9392 0.9337 NOK/EUR 11.8687 0.4105 11.8844 11.7670 SEK/EUR 11.3953 0.0307 11.4081 11.3463 USD/EUR 1.1106 -0.1282 1.1156 1.1066

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4962 0.7347 1.4976 1.4777 CAD/USD 1.3551 0.3277 1.3558 1.3472