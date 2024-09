Akciím se daří, zatímco výnosová křivka zestrmuje

Postupně stoupají sázky na to, že Fed už příští týden srazí úrokové sazby o 50 bps. Nejsou s tím však spojené obavy, nýbrž naopak růst akcií a důvěra v hladké přistání, jak naznačuje optimismus na akciích. Před rozhodnutím bankéřů se ještě může situace proměňovat, ale nyní to vypadá, že investoři upínají ke kombinaci dobrá ekonomika plus rychlá podpora od Fedu. Pohled ekonomů v rámci tržního konsensu je však jiný a předpokládají snížení jen o standardních 25 bps. To je i náš názor. I tak by ale Fed mohl z pohledu trhů zachránit situaci silně holubičím komentářem a prognózou.