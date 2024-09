Optimismus ztrácí na síle, Evropa začíná nový týden opatrně

Evropské akciové trhy zahajují nový týden opatrně. Klíčové indexy se nacházejí mírně v červeném, poté co za odhady zaostala data o maloobchodu a průmyslu v Číně a tamní ceny domů zrychlily za srpen svůj pokles. Dalším zajímavým číslem bude odpoledne americký Empire State index. Podle odhadů má v září zhruba zopakovat negativní srpnový výsledek.

To podstatné se ale bude dít až v dalších dnech a půjde hlavně o výsledek zasedání Fedu. Zatímco v minulých dnech jsme na trzích sledovali nárůst důvěry v příznivou kombinaci odolné ekonomiky a rychlého poklesu sazeb, dnes to vypadá na přibrzdění optimismu. Nálada má ještě do středečního večera, aby se přelévala ze strany na stranu.

Dluhopisové výnosy v pondělí vykazují minimální změnu oproti pátku, když úvodní pokles většinou smazaly. Eurodolar se mezitím posouvá dál nahoru a nyní ho najdeme u 1,1125. Americká měna ustupuje taktéž na párech s librou či jenem a skoro půl procenta ztrácí také proti české koruně. Ta se přitom na hlavním páru s eurem skoro nehýbe. Mírně v plusu se dnes obchoduje ropa, zatímco zlato pouze drží pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1463 -0.0673 25.1625 25.0374 CZK/USD 22.5965 -0.4274 22.6900 22.5850 HUF/EUR 394.0018 -0.3616 395.4082 392.3346 PLN/EUR 4.2763 -0.9598 4.2811 4.2728

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8939 0.3631 7.8948 7.8577 JPY/EUR 155.9415 -0.0458 155.9790 154.8768 JPY/USD 139.9570 -0.4704 140.2690 139.5870

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8429 -0.1274 0.8450 0.8428 CHF/EUR 0.9400 0.0846 0.9403 0.9355 NOK/EUR 11.7766 -0.2647 11.8041 11.7289 SEK/EUR 11.3235 -0.0569 11.3320 11.2736 USD/EUR 1.1125 0.4315 1.1130 1.1077

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4832 -0.5631 1.4916 1.4830 CAD/USD 1.3580 -0.0386 1.3589 1.3573