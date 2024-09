"Úspěšný konec v nedohlednu". Fiala oznámil konec Bartoše kvůli digitalizaci. Piráti řeší odchod z vlády

Premiér Petr Fiala (ODS) navrhne ke 30. září prezidentu Petru Pavlovi odvolání Ivana Bartoše (Piráti) z funkce vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. Svůj krok vysvětlil tím, že Bartoš podle něj není schopný manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení do úspěšného konce. Od středy bude mít digitalizaci na starost tým v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS).



Fiala uvedl, že je spokojený s prací ostatních pirátských ministrů a své rozhodnutí nepovažuje za vypovězení koaliční smlouvy. Piráty žádá, aby předložili svého kandidáta na nového ministra pro místní rozvoj, který funkci manažersky zvládne. O svém rozhodnutí, ke němuž definitivně dospěl po dnešní ranní schůzce s Bartošem, informoval předem koaliční partnery i prezidenta Petra Pavla.



Fiala uvedl, že si lidsky i osobně Bartoše váží a vždy se na něj mohl spolehnout. "Toto rozhodnutí nedělám s lehkým srdcem, ale digitalizace je klíčový projekt pro modernizaci českého státu a nemůžeme si dovolit žádné další průtahy," konstatoval. Jako člověk odpovědný za naplňování programového prohlášení a fungování vlády nevidí nyní jiné řešení, než výměnu ministra.



Po minulém jednání vlády, kde se digitalizace probírala, a následně dnešní schůzce s Bartošem nabyl Fiala jistotu, že Bartoš není schopný digitalizaci dotáhnout do konce. "Myslím, že si ani nepřipouští, v jakém reálném stavu ten proces digitalizace stavebního řízení je," míní Fiala. Premiér dodal, že Bartošovi opakovaně dával čas na vyřešení situace, ale úspěšný konec je v nedohlednu.

Bartoš: Je to podraz, Spolu směřuje k vládě s ANO



Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovců) začala cestu ke složení vlády s dosud opozičním hnutím ANO Andreje Babiše, řekl na odpolední tiskové konferenci předseda Pirátů Ivan Bartoš, o jehož odvolání z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj požádá prezidenta premiér Petr Fiala (ODS). Krok premiéra Bartoš označil za podraz. O možném odvolání nepadlo ráno ani slovo, řekl novinářům šéf Pirátů. Fiala ho o svém rozhodnutí informoval půl hodiny před vystoupením před novináře. Ráno s ním Bartoš mluvil o prioritách Pirátů pro poslední rok vlády.



Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) řekl, že vláda ve stávajícím koaličním formátu končí. Uvedl, že ho to mrzí. Nebyla ušetřena potíží od covidu přes uprchlickou a energetickou krizi po povodně, řekl na dnešní tiskové konferenci Pirátů.



Podle Šalomouna se podařilo hned po nástupu současného kabinetu zabránit tomu, aby Česko platilo miliardové pokuty za to, že včas neplnilo závazky vůči Evropské unii hlavně v legislativní oblasti. Vládě se podle něj dařilo také bojovat s byrokracií i vybudovat vládní analytický útvar.



Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka tlačila premiéra Fialu k odvolání Bartoše část občanských demokratů, a to i slovy o jeho konci. Jde podle něj o cestu k uspořádání vlády v budoucnosti. Kmotři zůstanou kmotry, i když je přetřete na fialovo, dodala předsedkyně strany Klára Kocmanová.



Fiala odmítl, že by o odvolání Bartoše rozhodl pod tlakem schůzky se spolustraníky, jak tvrdili Piráti na své odpolední tiskové konferenci. Takováto schůzka se nikdy neuskutečnila, rozhodl jsem se sám po dnešním setkání s Bartošem, uvedl Fiala na síti X. "Absolutně odmítám řeči o tom, že jsem jednal pod tlakem údajné schůzky, které se měl zúčastnit Martin Kupka, Zbyněk Stanjura, Jan Skopeček, či Martin Kuba. Nikdy se takováto schůzka neuskutečnila," napsal. Poslední kapkou v rozhodnutí bylo podle Fialy setkání s Bartošem a jeho neschopnost řešit digitalizaci stavebního řízení. "Mrzí mě, že takovéto dezinformace na tiskové konferenci Pirátské strany zazněly," dodal Fiala.



Poslankyně Olga Richterová uvedla, že Piráti nepřistoupí na takové šaškárny, a premiér je má odvolat všechny. Slabý premiér podlehl kmotrům, dodala na tiskové konferenci Pirátů. Stejně jako Michálek dala odvolání do souvislosti s klientelismem a tlakem proti digitalizovanému stavebnímu řízení.