Bloomberg: Naděje EU na výrobu baterií se stala symbolem krachu elektromobilů

Švédská společnosti Northvolt se měla stát evropskou odpovědí na úspěch společností, jako je a rychle rostoucí čínští výrobci elektromobilů. Místo toho výrobce baterií pro elektromobily bojuje o přežití. Firma čelí krizi likvidity a v pátek se sejdou věřitelé, aby rozhodli o uvolnění finančních prostředků, které jsou pro její přežití klíčové. Uvedla to agentura Bloomberg.



Firma tento týden oznámila, že propustí pětinu zaměstnanců a pozastavuje rozšiřování své hlavní továrny v severním Švédsku. A další problémy mohou následovat.



"Poptávka nebude dost velká na to, aby pokryla nabídku, a společnost Northvolt se dost možná stane první obětí současné korekce trhu," uvedl ředitel nezávislého Evropského centra pro mezinárodní politickou ekonomii (ECIPE) Fredrik Erixon.



V sázce je snaha EU vybudovat důležité odvětví, kterému nyní dominují čínské firmy, zejména Contemporary Amperex Technology a BYD. Ty prodávají baterie a elektromobily za bezkonkurenční ceny. Potíže firmy Northvolt také zpochybňují ambiciózní snahu EU o vybudování soběstačné zelené ekonomiky.



Současná situace je velkým zvratem pro společnost, která před necelým rokem lákala investory na plánovanou primární nabídkou akcií, která jí měla ocenit na 20 miliard USD (více než 450 miliard Kč). Byla prvním příjemcem takzvané zelené pomoci z EU, jejímž cílem bylo zabránit tomu, aby se podniky nechaly zlákat pobídkami nabízenými v rámci amerického zákona o snižování inflace. Slibovala také postavit rozsáhlé továrny v EU a Severní Americe.



Stejně jako některé jiné firmy v odvětví, například Rivian Automotive, se toho Northvolt snažil udělat příliš mnoho a příliš rychle. Firma sama uvádí, že měla týmy, které nebyly vždy kvalifikované pro provoz ve velkém měřítku. Nedokázala tak poskytnout zákazníkům, jako je například německá automobilka , dostatek baterií, které potřebovali. V určitou chvíli nedokázala plnit ani termíny jiných zákazníků, například firmy Scania.



Financování společnosti Northvolt podpořily objednávky za více než 55 miliard USD od firem, jako je a . Problémy s výrobou a klesající poptávka po elektromobilech ale firmu připravily o tolik potřebné příjmy a zanechaly ji v kaskádovitých finančních problémech. Mzdy a odvody na sociální zabezpečení zaměstnanců loni byly více než třikrát vyšší, než tržby plynoucí z objednávek od zákazníků. Společnost se tak ocitla v situaci, kdy má nedostatek hotovosti, a to necelý rok poté, co si zajistila takzvaný zelený úvěr pět miliard USD, který zvýšil její celkové dluhové a kapitálové závazky na více než 13 miliard USD.



Northvolt si najal firmu Teneo, aby mu poskytla poradenství při restrukturalizaci, včetně nouzového plánování. A to pro případ, že by se mu nepodařilo s věřiteli dojednat revizi podmínek zadlužení. Mluvčí firmy uvedl, že se podařilo v posledních týdnech dosáhnout významného pokroku v jednání o financování, ale odmítl poskytnout podrobnosti.



Problémy se ve firmě objevují už delší dobu. V květnu odložila plány na primární nabídku akcií a v červenci oznámila, že její provozní ztráta se loni více než ztrojnásobila na 1,03 miliardy USD, i když tržby se mírně zvýšily a dosáhly 128 milionů USD. Oznámila také, že musí odsunout termín náběhu výroby ve svých čtyřech závodech. V srpnu pak uvedla, že uzavře výzkumnou divizi v Kalifornii a tento měsíc zakonzervovala výrobu v jednom švédském závodě a v dalším výrobu ukončila.



"Odvětví je pod tlakem z několika vrstev, které zahrnují pomalejší globální poptávku, klesající ceny a závod ve výzkumu a vývoji technologií nové generace," uvedla analytička Bloomberg Intelligence Joanna Chenová. "Konkurence v Evropě sílí, protože čínští výrobci baterií, jako je CATL, rozšiřují své místní továrny," dodala.



Firmu Northvolt založili dva bývalí manažeři společnosti v roce 2016, kdy peníze byly prakticky zadarmo a inflace byla vzdálenou vzpomínkou na minulou éru. V prvních letech firma rychle rostla a do roku 2019 měla ve výstavbě tři továrny. Její první lithium-iontový bateriový článek byl smontován v prosinci 2021. Jejím cílem bylo mít do roku 2030 celkovou kapacitu výroby 230 gigawatthodin, což je dostatek baterií asi pro 3,8 milionu vozů. V současnosti její závod u švédského města Skellefteaa má kapacitu 16 gigawatthodin. K investorům Northvoltu patří německá automobilka či americká investiční banka .



Firmu zbrzdily vážné problémy s kvalitou, například vysoký počet vadných článků, které se nedají použít, a neschopnost rychle rozjet masovou výrobu, což jí zvyšovalo náklady a omezovalo výnosy. v červnu zrušila objednávku za dvě miliardy eur s odkazem na problémy s kvalitou. Na pomalé dodávky si už dříve stěžovala i Scania, která je součástí koncernu . Přesto uvedl, že rozvoj Northvoltu nadále podporuje. A si nechala otevřené dveře k tomu, aby se Northvolt mohl stát jejím dodavatelem článků příští generace.



Spoluzakladatel Northvoltu Peter Carlsson hned na začátku řekl, že největším problémem pro firmu bude získat odborníky. V roce 2021 pak uvedl, že je "neuvěřitelně těžké získat skvělé konstruktéry článků a lidi s rozsáhlými zkušenostmi se stavbou těchto typů továren".



Zatímco firma řeší své potíže, švédská vláda dala jasně najevo, že ji nebude zachraňovat. Německo tvrdí, že je s firmou v "neustálém kontaktu". Podle analytiků by mohla být donucena jednat EU, která by mohla i zkoumat možnost zavedení cel na baterie.



Podle některých pozorovatelů je to však prohraná bitva. "Je to trh, který v příštích dvaceti letech projde seismickými změnami, a já v jeho čele evropské firmy nevidím," řekl Erixon.