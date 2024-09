Růst ekonomiky USA ve druhém čtvrtletí zrychlil na tři procenta, potvrdil úřad

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve druhém čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o tři procenta. Ve své zprávě to dnes oznámilo americké ministerstvo obchodu, které tak potvrdilo odhad z konce srpna. Růst zrychlil z tempa 1,6 procenta v prvním čtvrtletí.



Vyšší HDP odrážel především zvýšení spotřebitelských výdajů a podnikových investic, uvedl úřad. Spotřebitelské výdaje, které jsou hlavní hnací silou ekonomiky, rostly v minulém čtvrtletí tempem 2,8 procenta. Odhad ukazoval růst o 2,9 procenta. Podnikatelské investice se meziročně zvýšily o 8,3 procenta, přičemž nejvíce se investovalo do zařízení.



Největší světová ekonomika prokázala pozoruhodnou odolnost, když čelila 11 zvýšením úrokových sazeb, které americká centrální banka (Fed) prováděla v letech 2022 a 2023 v boji proti nejhorší inflaci za posledních 40 let. Od maxima 9,1 procenta v polovině roku 2022 se roční inflace měřená indexem spotřebitelských cen propadla na 2,5 procenta, a je tak pouze mírně nad dvouprocentním cílem Fedu.



Navzdory prudkému růstu úrokových sazeb ekonomika rostla a zaměstnavatelé nadále přijímali nové lidi. Trh práce přesto v posledních měsících vykazuje známky oslabení. Od června do srpna američtí zaměstnavatelé přidávali v průměru jen 116.000 pracovních míst měsíčně, což je nejnižší tříměsíční průměr od poloviny roku 2020, kdy ekonomiku ochromila pandemie covidu-19. Míra nezaměstnanosti se zvýšila z loňských 3,4 procenta na 4,2 procenta, i to je ale stále relativně nízká hodnota.



Fed minulý týden v reakci na trvalejší pokles inflace snížil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do pásma 4,75 až 5,00 procenta. První snížení sazeb za více než čtyři roky podle agentury AP odráží záměr Fedu nově se soustředit na posílení trhu práce.