Průzkum: Třetina Čechů lituje, že své přebytečné peníze neinvestovala

Více než třetina dospělých v Česku si uvědomuje, že své přebytečné peníze měli investovat. Za nejlepší životní investici Češi stále považují nemovitost. Hlavní bariérou v investování pro ně zůstává obava z podvodů. Vyplývá to z průzkumu agentury Perfect Crowd mezi více než tisícovkou respondentů pro Asociaci pro kapitálový trh ČR (AKAT). Její zástupci dnes výsledky představili novinářům.



"Celkem 29 procent respondentů se shodlo na tom, že nejlepší investicí v jejich životě byla ta do nemovitosti," uvedl předseda asociace Martin Řezáč. Vývoj cen nemovitostí za poslední dekády podle něj byl pro investory velice příznivý. Kdo si pořídil například byt v 90. letech v době privatizace bytových fondů nebo i před deseti lety, může podle něj dnes zjistit, že by si při dnešních cenách svůj byt koupit nemohl.



Rodinu, vztahy a děti označilo v průzkumu za nejlepší investici 17 procent oslovených. Nejhorší investicí z nabídnutých jsou podle něj naopak vztahy, které zkrachovaly. Výběr životního partnera se tak překvapivě ukazuje být zásadním investičním rozhodnutím, řekl Řezáč.



Podíl respondentů, kteří aktuálně investují, stoupl v meziročním srovnání o dva procentní body na 39 procent, což je podle autorů průzkumu velmi pozvolný vzestup. Češi zůstávají nadále velmi opatrní, uvedli. Obecně investují především muži, lidé s vyššími příjmy a lidé s vyšším vzděláním. Muže na investicích může lákat i jistá míra rizika. Ženy se typicky spíše věnují spoření než investování. Podle očekávání investují lidé s vyššími příjmy, kteří mají dostatečné úspory důležité k investování. S investicemi mají větší zkušenost vzdělaní lidé, což částečně souvisí i s vyššími příjmy.



Pro většinu investujících respondentů je důvodem k investování zhodnocení volných peněz a hlavní motivací zájmu o investice jsou peníze navíc. Zajištění se na stáří uvedlo jako investiční cíl 41 procent respondentů, 35 procent označilo za cíl udržení aktivního životního stylu i ve vyšším věku. Podle autorů průzkumu si uvědomují, že stát se o ně v důchodu nepostará a je na nich, aby si i pak zajistili udržení životní úrovně.



Průzkum také ukázal, že stále velká část lidí má z investování strach. Respondenti se bojí hlavně podvodů, což uvedlo 43 procent lidí, a investičního rizika, které zmínilo 42 procent dotázaných. Obava z podvodů meziročně stoupla o deset procentních bodů, čemuž podle autorů průzkumu napomohly i medializované kauzy podvodných fondů.



Data podle výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh ČR Jany Brodani dokazují, že ke zvýšení intenzity investování je třeba klást důraz na vzdělávání a také legislativu, a to jak z hlediska její atraktivnosti, tak i vymezení nejasných oblastí, kterých různí podvodníci využívají. "Proto jsme se v minulém období podíleli na přijetí legislativní úpravy nového produktu v rámci třetího penzijního pilíře - Dlouhodobého investičního produktu, tak i silnější regulaci tzv. kvazifondů," dodala.