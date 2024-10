Žádné další stimuly? Nadšení z Číny na trzích vystřídalo zklamání

Po týdenní odmlce se znovu rozjela Čína a také tentokrát hlasitě promlouvá do dění na finančních trzích. Krom toho, že se rozjely trhy na pevnině, také proběhla schůzka Národní rozvojové a reformní komise. Ta ale překvapivě konstatovala důvěru v dosažení letošního růstového cíle a nepředstavila nové podpůrné kroky. Pro investory namlsané nedávnou sérií stimulačních opatření to znamená zklamání. Burza v Šanghaji po přestávce rostla, ale z Hongkongu investoři rychle stahovali peníze. Na velkém objemu tamní index HSI spadl o 9,4 procenta. K náladě nepřispěla ani Světová banka varováním, že i přes krátkodobý efekt podpůrných opatření míří Čína k výraznějšímu zpomalení v příštím roce.

Přidat můžeme, že si trhy přenesly horší náladu už ze včerejšího amerického obchodování a nadále zůstávají ostražité ohledně zpráv z Blízkého východu. Evropské akciové indexy se dopoledne ponořily do červeného, a to v čele s FTSE100 ztrácejícím 1,3 procenta. Své zisky koriguje ropa, momentálně -1,7 pct. Zájem o dluhopisy naopak při větší poptávce po bezpečí roste. Výnosy přitom klesají více v USA než na evropských trzích a hýbou se spíše kratší splatnosti (UST 2Y -4 bps). Eurodolar má tendenci nepatrně stoupat a nyní se drží těsně pod 1,1000.

Česká makrodata jsou i dnes slušná, když maloobchod zrychlil na 5,3 pct a překonal očekávání. Koruna spolu s tím opět zkouší posilovat a dostává se vůči euru na 25,32. Včera to s podobným pokusem nevyšlo, uvidíme, co dnes. Přibývající pozitivní zprávy z ekonomiky by ale podle nás koruně nakonec pomáhat měly díky spekulacím, že v ČNB posílí volání po přestávce ve snižování sazeb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:08 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3171 -0.1389 25.3774 25.3171 CZK/USD 23.0360 -0.2814 23.1195 23.0325 HUF/EUR 401.0771 -0.2317 402.2965 400.8794 PLN/EUR 4.3207 -0.0800 4.3252 4.3191

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7517 0.6107 7.7796 7.7033 JPY/EUR 162.4810 -0.0704 162.7741 161.9115 JPY/USD 147.8310 -0.2248 148.1935 147.3460

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8395 0.0644 0.8405 0.8382 CHF/EUR 0.9397 0.2347 0.9403 0.9364 NOK/EUR 11.7073 0.1780 11.7195 11.6747 SEK/EUR 11.3612 -0.0353 11.3750 11.3565 USD/EUR 1.0991 0.1481 1.0997 1.0973

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4869 0.5035 1.4894 1.4771 CAD/USD 1.3643 0.1762 1.3650 1.3612