Rozbřesk: Sázkovky otočily a kurzy již preferují Trumpa. Tuší, kudy běží zajíc?

V hlavách spekulantů sázejících na americké prezidentské volby se něco stalo. Přibližně do minulého víkendu kurzovní sázky preferovaly jako vítěze prezidentského klání Kamalu Harris. Od pondělí to však již neplatí a v řadě sázkovek již má vcelku jasně navrch Donald Trump. Co se tedy změnilo a vědí sázkaři na rozdíl od předvolebních průzkumů, kudy běží zajíc?



Pravdou je, že faktorů, které mohly způsobit protočení preferencí sázejících ve prospěch D. Trumpa, bylo minulý týden hned několik. Vše začalo raketovým útokem Íránu na Izrael, který hrozí tvrdou odvetou, což demokratům v kampani nehraje do karet hned ze dvou důvodů: jednak vyskočily ceny ropy a potažmo benzínu, což americký spotřebitel nemá rád. Za druhé, americká podpora Izraele může způsobit rozladění jedné z důležitých skupin pro-demokratických voličů, kterou je výrazná muslimská menšina v Michiganu, jenž je klíčovým (stále) nerozhodnutým státem v prezidentském kolbišti. Dalším trestným bodem mohla být pro K. Harris vcelku jasná prohra demokratického kandidáta na úřad viceprezidenta Tima Walze v televizní debatě s republikánem J. D. Vancem. A konečně naopak plusovým bodem pro D. Trumpa mohlo být aktivní zapojení technologického mága Elona Muska do republikánské kampaně, který se osobně zúčastnil předvolebního shromáždění v Pensylvánii.



Mohly se výše uvedené faktory na projevit na finančních trzích? Možná. Podíváme-li se na ceny zainteresovaných tržních proměnných, jako jsou dolar či americké vládní dluhopisy, shodou okolností se překrývají s protočením sázkových kurzů na příštího nájemníka Bílého domu. Posílení dolaru a růst úrokových sazeb se přitom odehrává v linii makroekonomických implikací, které jsme se snažili vysvětlit i v posledním pořadu Fresh, který byl věnován americkým volbám.



Na závěr jedno varování - odhadnout (byť i přibližný) dopad politických faktorů na tržní proměnné, jako je např. (euro)dolar či výnosy dluhopisů, je občas snadné, avšak někdy téměř nemožné. A to může být i tento případ. Tržní pohyby výše uvedených proměnných se (bohužel) odehrávaly na pozadí důležitých makroekonomických čísel (inflace v EMU, payrolls v USA), které přicházely ve stejnou chvíli a dost zásadně měnily pohled na politiku ECB a Fedu. Budeme-li tedy chtít hledat silnou politickou stopu na finančních trzích, tak si je třeba ještě počkat. Minimálně do voleb - zbývají čtyři týdny…





*** TRHY ***



Koruna

Tuzemská měna zatím nereaguje na další ztráty dolaru a nadále se obchoduje v úzkém rozmezí 25,30-25,35 EUR/CZK. Číslem dnešního dne je výsledek zářijové inflace. Odhadujeme meziměsíční pokles spotřebitelských cen o 0,6 %, což ale vzhledem k nízké srovnávací základně povede k lehkému meziročnímu zrychlení z 2,2 % na 2,3 %.

Tržní konsensus je nastaven jen o desetinu p.b. výše, proto - pokud nedojde k překvapení - nevidíme příliš prostoru pro zásadnější rozkolísání koruny. Podobně ostatně vidí odhad zářijové inflace i ČNB (letní prognóza). To je důvod, proč nečekáme, že by se po dnešku měly výrazněji měnit tržní sázky ohledně snižování sazeb ve zbytku letošního roku (25bps na každém zasedání).



Eurodolar

Zápis z posledního zasedání Fedu poodhalil hloubku debaty nad nečekaným snížením sazeb o 50 bazických bodů. Podle zápisu někteří (a tedy nikoliv jen jeden, jak stálo v bezprostředním komentáři FOMC) centrální bankéři preferovali redukci jen o 25 bazických bodů, přičemž někteří další byli připraveni je podpořit. Tento lehce jestřábí tón se nutně musí dolaru líbit, byť ve hře jsou i další faktory, proč americká měna zpevňuje (viz úvodník o rostoucích sázkách na vítězství D. Trumpa).

Jeden z faktorů, který může přiživovat aktuální pesimismus na eurodolaru, může být i strach z dnes zveřejněné americké inflace za měsíc září. Podle našeho názoru by se však nemělo jednat o číslo, které by mělo dát dolaru křídla. Spíše naopak - přesněji řečeno, my společně s trhem očekáváme její další pokles - tedy alespoň co se týká celkového indexu. Velmi nízký meziměsíční přírůstek by nicméně měl být dán propadem cen benzínu, což by však nemělo mít vliv na jádrovou složku, která v meziročním srovnání zřejmě “jen” stagnovala (na úrovni 3,2 %).



Akcie

Hlavní zámořské indexy včera dokázaly posílit. Nejzajímavější dění ukázaly akcie společnosti Alphabet / Google (GOOGL), které oslabily o více než 1,5 %. Bloomberg přinesl zprávu, že americký regulátor prověřuje společnost Alphabet a její vyhledávač ze zneužití dominantního postavení. Dále včera posilovaly akcie společnosti Pfizer (PFE), které přidaly přes 3 %. Poté, co se objevily zprávy o tom, že investiční fond Starboard Value získal ve společnosti Pfizer podíl ve výši 1 mld. USD, tak včera na trh přišla další zpráva o tom, že CEO společnosti Pfizer se plánuje setkat s vedením Starboard. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,71 %, Nasdaq 100 +0,80 % a Dow Jones +1,03 %.