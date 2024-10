Víkendář: Zájmy technologických firem a celé ekonomiky mohou být odlišné

Roger McNamee z Elevation Partners poukazuje na velkou váhu technologického sektoru na současné kapitalizaci celého amerického trhu. A tvrdí, že investoři by mohli být obezřetnější ohledně údajných přínosů, které by měly přinést mohutné investice do umělé inteligence (viz včerejší víkendář). Ve druhé části rozhovoru na CNBC se tomuto tématu věnoval detailněji a pak přešel k druhému, které podle něj bude formovat dění na trzích.



Expert se domnívá, že někteří lidé již začínají slevovat ze svých předchozích tvrzení týkajících se přínosů umělé inteligence a jejího dopadu na produktivitu. Společnosti, které do ní ve velkém investují, již také vidí, jaký vliv mají tyto investice na jejich výsledovku ve formě rychle se zvyšujících odpisů. Pokud se tak nemá rychle snižovat jejich ziskovost, měla by se včas ukázat hodnota, kterou by umělá inteligence měla přinášet.



„Pokaždé, když na trhu panuje býčí trh podobný tomu současnému, měli bychom si klást takové otázky,“ řekl McNamee ke svým úvahám. A zopakoval, že vývoj nemusí být nutně negativní, ale je podle něj dobré mít na paměti i rizika spojená s investicemi do nových technologií. Druhým tématem, které bude výrazně ovlivňovat dění na trzích, je pak podle investora politika. Tedy zejména blížící se prezidentské volby.



Výsledek voleb je podle experta binární. V tom smyslu, že současná vláda vytvořila prostředí, které akciím velmi prospívá a proti kandidátce zastupující tuto vládu stojí Donald Trump. Ten zase hovoří o tématech, jako jsou cla na všechno dovážené zboží, nebo vyhoštění milionů lidí, kteří nyní v USA žijí. V takovém scénáři by podle experta „ekonomika hodně trpěla“. K tomu dodal, že technologické firmy nyní podle něj „plýtvají penězi na oblasti, které neřeší reálné problémy Ameriky.“ Mezi ně řadí zdravotní péči, změny klimatu či systém vzdělávání.



Technologické firmy „si pravděpodobně říkají, že pokud volby vyhraje Harris, pravděpodobně bude pokračovat v antimonopolní politice, kterou sledoval Biden.“ I proto mohou technologické společnosti spíše podporovat Trumpa, „některé hodně viditelně, jiné méně.“ McNamee se ale domnívá, že jim jde hlavně o jejich ekonomické zájmy. A domnívají se, že „co škodí jim, škodí celé zemi.“ K tomu expert dodal, že on sám si myslí pravý opak.



McNamee se například domnívá, že „v Googlu je obrovská hodnota“. Ta by se ale jasně ukázala až ve chvíli, kdy by firma byla rozdělena. Takový krok by „skutečně prospěl celé ekonomice a byl by obrovskou příležitostí pro investory“.



Zdroj: CNBC