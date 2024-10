"Byla řízena tak, že jí hrozí zánik." Získá značku Playboy nový majitel?

Nejmladší syn zesnulého zakladatele časopisu Playboy Hugha Hefnera chce odkoupit práva na tuto slavnou značku, kterou jeho otec vybudoval. Cooper Hefner spolu se skupinou investorů předložil nabídku na odkoupení značky Playboy od společnosti Playboy Group za 100 milionů USD (2,3 miliardy Kč). Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ). Odvolává se na informace od Hefnera a na návrh dohody, do kterého měl možnost nahlédnout.



Playboy Group zahrnuje také aplikaci pro sociální média a výrobu spodního prádla. Tržní hodnota firmy v pátek činila více než 50 milionů USD. Firma prostřednictvím spojení se společností specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC, vstoupila na burzu v roce 2021, kdy byly transakce prostřednictvím SPAC v oblibě. Od té doby akcie firmy ale klesly o více než 90 procent.



"Je to skvělá americká společnost a skvělá americká značka, i mimo můj osobní vztah k ní," řekl třiatřicetiletý Hefner. Podle něj však byla řízena tak, že se dostala do stavu, kdy jí hrozí zánik.



Hefner chce koupit značku Playboy a duševní vlastnictví a soukromě vydávat publikace prostřednictvím své investiční firmy Hefner Capital. Zbývající části Playboy Group by podle jeho návrhu pokračovaly jako samostatná firma pod novým názvem. Tato část by také získala desetiprocentní podíl v nově vzniklém Playboyi.



Hefner dodal, že kromě jeho vlastních peněz chtějí poskytnout prostředky také jeden investiční fond a jeden z bývalých licenčních partnerů Playboye. Hefner chce nový Playboy řídit a být jeho generálním ředitelem. Pokud by jeho nabídka uspěla, chce najít nové možnosti licencování a mediálního partnerství, které by mohly zvýšit příjmy a učinit značku opět důležitější.



Předseda správní rady Playboye Suhail Rizvi a zástupci společnosti na žádost o komentář bezprostředně nereagovali.



Hugh Hefner zemřel v roce 2017. Kromě Coopera měl ještě další tři děti. Společnost přestala v roce 2020 pravidelně vydávat tištěný časopis a Cooper Hefner a zbytek rodiny od té doby prodali své zbývající podíly. Cooper Hefner také působil do roku 2019 tři roky ve funkci kreativního ředitele Playboye.



Playboy v dnešní podobě příliš nepřipomíná publikaci, kterou Hugh Hefner založil v roce 1953. Tehdy byl zaměřen na sofistikované mužské publikum a byl známý téměř stejně dobře zasvěcenými články od slavných novinářů a autorů jako obrázky s nahotou. Během let se přesunul i k produkci videa, prodeji zboží a v jednu chvíli poskytoval i pronájem limuzín. Společnost vstoupila na burzu v roce 1971 a v roce 1999 dosáhla nejvyšší tržní hodnoty, která činila 671 milionů USD. Poté však začala klesat. Stejně jako zbytek odvětví časopisů přišla o příjmy z reklamy a snažila se najít své místo v éře šířící se pornografie na internetu.



V roce 2011 Hefner ve spolupráci s investiční firmou Rizvi Traverse Management stáhl akcie firmy z burzy. Dohoda ocenila společnost na 207 milionů USD. V roce 2021 se Playboy vrátil na burzu a jeho tržní hodnota se po několika měsících dostala na více než dvě miliardy USD. Akcie firmy však ze svého vrcholu klesly o více než 99 procent a obchodují se za méně než jeden dolar za kus.



Nová společnost se zaměřila na licencování loga a prodej spodního prádla a dalšího zboží. V roce 2021 koupila za více než 330 milionů USD australského výrobce spodního prádla Honey Birdette. Ve stejném roce koupila za 30 milionů USD platformu pro tvorbu obsahu Dream a začlenila ji do služby Centerfold, která měla konkurovat sociální síti OnlyFans, která se zaměřuje na dospělé.



Playboy je nyní ve ztrátě a má dluh více než 200 milionů USD. Prodává některá maloobchodní aktiva, snižuje náklady a vyjednává novou dohodu s věřiteli, která má firmě poskytnout více času na splacení dluhu. Podle Hefnera byly akvizice Playboye neuvážené a firma špatně řízená.