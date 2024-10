KARO Leather dodává již 11 % své produkce obuvníkům. Prémiové produkty budou tvořit až polovinu tržeb

Již 11 % produkce finálních usní zpracovatele kůží KARO Leather a.s. míří zákazníkům ze segmentu obuvi. Díky úspěšnému spuštění továrny v Brtnici se rozšířilo portfolio produktů, které cílí na skupinou KARO dosud neobsluhované segmenty kožedělného trhu – prémiový nábytek, obuv a galanterii. V těchto prémiových segmentech plánuje KARO ve střednědobém horizontu realizovat 30 až 50 procent svých tržeb.



Skupině KARO Leather se obchodně daří naplňovat své cíle a již více než 10 tis. m2 usní míří každý měsíc zákazníkům ze segmentu obuvnictví. Daný objem představuje 11 % celkové produkce KARO. Nejvýznamnějším zákazníkem je nyní polský velkoobchod s kůží Kosmopell, který obuvnické usně KARO dále přeprodává menším a středním výrobcům obuvi.

„Aktuálně dodáváme kůže pro obuvníky skrze velkoobchod, čímž obsluhujeme menší a střední výrobce. V příštím roce plánujeme otevřít obchodní pobočku v Polsku, a výrazně tak zvýšit naší obchodní přítomnost na tamním trhu. Polsko je hlavní centrum kožedělné výroby v Evropě a pro naše produkty je zde obrovský trh,“ komentuje situaci Pavel Klvaňa, předseda představenstva KARO Leather. Skupina KARO již dříve oznámila, že pracuje na vývoji obuvnických usní i pro českého výrobce Vasky. Zde očekává zahájení dodávek v příštím roce.



Celková velikost kožedělného trhu EU se odhaduje na téměř 75 miliard EUR a podílí se zhruba 25 % na celosvětovém trhu. „Cílíme ve střednědobém horizontu na 30 až 50% podíl tržeb v obuvnictví a v dalších prémiových segmentech,“ doplňuje Jakub Hemerka, finanční ředitel KARO Leather. V horizontu 5 let by podle něj mohla skupina KARO překonávat tržby nad 700 milionů korun a provozní zisk EBITDA by se mohl vyšplhat až na 270 milionů korun. „Díky nové továrně v Brtnici a díky rozšíření závodu v Boršově budeme brzy schopni měsíčně vyrobit a prodat až 140 tisíc m2 usní. Při správné skladbě portfolia zákazníků by se nám naše finanční cíle mělo podařit naplnit,“ uzavírá.



Výhled hospodaření



KARO Leather v letošním roce předpokládá tržby minimálně 300 milionů korun, tzn. lehce pod úrovní loňského roku, a to vlivem preferencí zákazníků směrem k levnějším materiálům. U zakázkové výroby je však pro KARO klíčovým ukazatelem vytvořená přidaná hodnota na 1 m2 zpracované kůže (zisková marže), která se letos drží na stabilní úrovni. KARO Leather tak předpokládá naplnění objemu vyrobených a prodaných kůží v objemu minimálně 1,1 mil. m2 a dosažení provozního zisku EBITDA 100 milionů korun při EBITDA marži 33 %. Čistý zisk by měl překonat hranici 30 milionů korun při čisté marži 10 %. V roce 2025 očekává skupina KARO Leather 1,3 mil. m2 vyrobených a prodaných kůží, tržby na úrovni minimálně 400 milionů korun a dosažení provozního zisku EBITDA minimálně 130 milionů korun při EBITDA marži 32,5 %. Čistý zisk by pak měl překonat hranici 60 milionů korun při čisté marži 15 %.



KARO Leather letos v létě úspěšně spustilo novou výrobu v Brtnici na Jihlavsku. Nyní se plně soustřeďuje na dokončení aktuálních investic, díky kterým bude dosažena maximální produkční kapacita skupiny až 1,7 mil. m2 kůží ročně při provozním zisku EBITDA až 270 milionů korun. Nový výrobní závod byl v roce 2023 postaven v areálu bývalého kožedělného družstva Snaha Brtnice, a to s více než 6000 m2 zastavěné plochy. Stavba trvala přes dva roky a skupině KARO umožňuje rozšířit nabídku svých produktů. Kromě nábytkářského průmyslu chce zásobovat také výrobce obuvi, galanterii nebo výrobce pracovních pomůcek. Investice do závodu a jeho technologií převýšila 300 milionů korun.