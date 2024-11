BestBrokers: Dánsko vede v dostupnosti bydlení v Evropě, Česko je druhé nejhorší

Nejdostupnější nemovitosti k bydlení v Evropě při zohlednění průměrné měsíční mzdy má Dánsko. Česká republika je po Slovensku naopak druhá nejhorší. Vyplývá to ze zprávy společnosti BestBrokers, která porovnává poměr ceny nemovitostí určených k bydlením k příjmům ve 35 evropských zemích.



Dům o rozloze 100 metrů čtverečných stojí v Dánsku podle údajů společnosti Numbeo 441.791,15 eura (11,2 milionu Kč). To odpovídá přibližně 114 průměrným měsíčním reálným čistým mzdám. Průměrné náklady na pořízení domu stejné velikosti v celé Evropě jsou mnohem vyšší, odpovídají 190 mzdám.



Na druhém místě je Irsko se 123 měsíčními mzdami, třetí je Švédsko. Tam je na pořízení domu o rozloze 100 m2 potřeba 129 měsíčních mezd. První pětici doplňují Španělsko a Belgie.



Naopak nejhůře je na tom Slovensko, kde lidé na pořízení stejné nemovitosti potřebují zhruba 297 měsíčních mezd. Aby si lidé mohli takové bydlení dovolit, potřebují na to tedy 24 let a devět měsíců. V Česku si lze dům pořídit za 274 mezd. Mezi pět zemí s nejhorší dostupností bydlení dál patří Slovinsko, Černá Hora a Bosna a Hercegovina.



Zpráva také uvádí, že nejvyšší prodejní ceny bytů v Evropě jsou ve Švýcarsku, kde je cena za metr čtvereční 14.185 eur, a v Lucembursku, kde je to 8953 eur za metr čtvereční. Naopak nejnižší jsou ceny v Moldavsku, kde je cena 1314 eur za m2 a v Severní Makedonii, kde to je 1420 eur za m2. V Česku cena činí 3900,52 eur za metr čtvereční.



Nejvyšší reálná mzda v Evropě je ve Švýcarsku, v přepočtu 5824 eur (147.200 Kč), následuje Dánsko, kde je to 3857 eur (97.500 Kč) za měsíc. Nejnižší mzdy mají v Moldavsku, a to 566 eur (14.300 Kč) a v Severní Makedonii, kde je to 661 eur (16.700 Kč). Průměrnou mzdu v Česku BestBrokers uvádí jako 1420 eur (35.900 Kč).



Analytici BestBrokers při zjišťování odhadu reálné dostupnosti bydlení použili průměrné ceny nemovitostí ze srovnávacího webu Numbeo a provedli rozsáhlý průzkum čistých mezd.