Trump sahá po vítězství v amerických volbách, Republikáni ovládnou Senát. Wall Street razantně roste, Evropa mírněji

Futures pro klíčové americké akciové indexy vidíme razantně růst tváří v tvář pravděpodobnému vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách a kontrole Republikánů na Senátem.

Futures: DJIA +2 %, S&P 500 +1,9 %, Nasdaq +1,8 %. V Evropě DAX +0,9 %, CAC +1,1 %, FTSE + 0,9 %.

Trump je dle projekcí v tomto okamžiku těsně u vítězství v prezidentských volbách v USA. Projekce mu připisují 267 z potřebných 270 hlasů volitelů, pro Kamalu Harris dosud 214.

Republikáni dle projekcí získali většinu 51 křesel v americkém Senátu.

Vzhůru zamířil americký dolar, ke kterému česká koruna skokově ztrácí 2,4 % nad 23,70 EURCZK.

Bitcoin stoupl až na rekordní hodnotu 75.060 USD. Trump je považován za aktivnějšího podporovatele kryptoměn než jeho demokratická protikandidátka Kamala Harrisová.

Ceny zlata jsou ale nevýrazné a mírně ztrácejí. Na ceny komodit, včetně ropy, tlačí prudký růst dolaru, který zvyšuje jejich cenu při nákupu zahraničním investory.

Analytici obecně předpokládají, že Trumpovy plány na omezení imigrace, snížení daní a rozsáhlá cla by v případě jejich uzákonění vyvolaly větší tlak na růst inflace a výnosů dluhopisů, než politika Harrisové. Trumpovy návrhy by také mohly mít tendenci tlačit na růst dolaru a ovlivnit rozsah snížení úrokových sazeb v USA.

Trhy jsou nyní přesvědčené, že centrální banka USA (Fed) ve čtvrtek sníží základní úrok o čtvrt procentního bodu. Obchodování s termínovými kontrakty však ukazuje na opatrnost ohledně budoucího vývoje.

Investoři tedy již jednoznačně sázejí na to, že republikán Donald Trump vyhrál prezidentské volby ve Spojených státech, ačkoliv konečné výsledky ještě nejsou známé a všechny hlasy zřejmě budou sečtené až za několik dní, možná týdnů. Motivací může být slíbené snížení daní a menší regulaci podniků. Výnosy amerických státních dluhopisů stouply na nejvyšší hodnotu za čtyři měsíce.

Geopolitická rovina bude hlavním důvodem, proč je reakce v Evropě také pozitivní, avšak o poznání chladnější. Vedle války na Ukrajině je to Trumpova celní politika, která by mohla rozpoutat globální obchodní válku a ohrozit vývoz z EU.

Na měnových trzích dolar posiluje. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, si připisuje 1,7 procenta a pohybuje se kolem 105,2 bodu. Euro vůči dolaru klesalo až o 2 % do blízkosti 1,07 EURUSD, následně se mírně zotavuje.

Z dalších zpráv:

Český průmysl a jednotlivé firmy jednají s korejskou společností KHNP o zapojení do projektu stavby nových jaderných bloků v Dukovanech samostatně, tedy nezávisle na vládě či . Výsledkem by mělo být několik konkrétních dohod. Firmy ovšem žádají vládu o aktivní podporu při jednáních s Korejci. Na dotaz ČTK to uvedli zástupci průmyslových a podnikatelských svazů.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes bude informovat o tom, jak se v září dařilo průmyslu, stavebnictví a zahraničnímu obchodu. V srpnu průmyslová produkce po pěti měsících poklesu vzrostla o 1,5 procenta, zatímco tempo růstu stavební výroby zpomalilo na 0,4 procenta. Meziročně lepší byla i bilance obchodování Česka s cizinou, skončila v přebytku 14,3 miliardy korun.

UniCredit reportuje za Q3 čistý zisk 2,51 mld. EUR, čekalo se 2,23 mld. EUR.