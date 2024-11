Banky, malé firmy, krypto nebo Tesla mezi vítězi dnešního dne

Novou vlnu zájmu o aktiva potenciálně profitující z Trumpova prezidentování jsme viděli už dnes ráno. Trochu nepochopitelně se k ní přidaly také evropské akcie, což ale nyní už neplatí. Hlavní indexy v Evropě otočily rázně dolů a nyní třeba DAX ztrácí už přes jedno procento. Wall Street ovšem zisky bez problému drží. S&P500 stoupá o necelá 2 procenta, DJIA dokonce přes 3 procenta.



Mezi vítěze určitě můžeme zařadit americké banky, které s nadšením vyhlížejí nižší daně a menší regulaci. Do hledáčku investorů se ale dostaly také malé firmy, což je vidět na skoro 5procentním růstu indexu Russell 2000. Ačkoli menší firmy typicky profitují z uzavřenější ekonomiky a jako kandidát na Trump trade se přímo nabízely, až do dneška to na jejich výkonnosti příliš vidět nebylo. V kurzu pak zůstávají také kryptoměny, potažmo jejich proxy na akciovém trhu, jako je Coinbase. "Zelené" akcie jako , Enphase nebo výrobce elektroaut Rivian jsou dnes na odpis, ale ne tak . Její reakce na volby pro nás byla velkou otázkou vzhledem k množství protichůdných faktorů, ale investoři si s tím nakonec hlavu nelámou: Elon Musk vsadil na správného koně, čehož nejspíš dokáže bohatě využít.

Tlak na americké dluhopisy během dne trochu ustával, ale nepřestal. Výnosy se šplhají opět nahoru, desetiletý je už +18 bps. Spolu s tím své zisky navyšuje dolar, který se na páru s eurem obchoduje na 1,0730. Zlato a další drahé kovy dnes padají, ropa své ztráty dokázala během odpoledne minimalizovat. Koruna se po úvodní negativní reakci dokázala vrátit, ovšem jen na páru s eurem. Proti rozjetému dolaru jí nepomohla ani solidní domácí čísla z průmyslu - kurz stoupá na 23,62.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3281 0.0281 25.4564 25.2890 CZK/USD 23.5995 1.8537 23.7480 23.1575 HUF/EUR 410.9835 0.5025 412.3936 407.7862 PLN/EUR 4.3578 0.0334 4.3760 4.3448

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7051 -0.7709 7.7712 7.6338 JPY/EUR 165.6240 -0.0471 166.0043 164.9533 JPY/USD 154.3065 1.7501 154.4650 151.2975

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8332 -0.5888 0.8387 0.8315 CHF/EUR 0.9396 -0.3712 0.9433 0.9356 NOK/EUR 11.8667 -0.8555 11.9828 11.8679 SEK/EUR 11.6524 -0.3609 11.7632 11.6297 USD/EUR 1.0734 -1.7780 1.0937 1.0683

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5212 0.9155 1.5356 1.5049 CAD/USD 1.3928 0.7141 1.3958 1.3824