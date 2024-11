I nadále se daří rizikovým aktivům

Zámořské indexy dnes ubraly z povolebního tempa, když si výraznější zisk připsal pouze průmyslový Dow Jones (+0,7 %), mezitím co Nasdaq a S&P 500 se dnes obchodovaly bez výraznějšího pohybu. Rally ale neustává na akciích , která dnes přidala dalších 9,1 % a její tržní kapitalizace se tak drží na 1 bilionem dolarů . Index small-cap společností Russel 2000 přidal 1,6 % a pokořil tak své historické maximum. Tyto menší společnosti by měly dle odhadů nejvíce těžit z Trumpem navrhovaných daňových změn a zjednodušení regulatorního prostředí ve Spojených státech. Růstovou vlnu se ale podařilo udržet technologickým společnostem, které výrazně narůstaly již v minulém týdnu. dnes odepsala 1,6 %. Ztrácely ale i například (-1,1 %) a (-1,2 %). Výrazně propadla menší společnosti se sektoru polovodičů – Monolithic Power (-15 %).Sektorově se nedále dařilo financím, které byly taktéž největším pozitivním hybatelem indexu Dow Jones . Nárůst o 1,4 % znamená historické maximum tohoto sektoru. V růstu pokračuje také Bitcion, který se pohybuje nad hranicí 86 000 USD . Vytáhl tak kryptoměnovou burzu Coinbase o 19,8 % i těžaře MARA Holdings (+29,9 %) a Riot Platforms (+16,9 %). Riziková aktiva celosvětově mají v současném nastavení na růžích ustláno a my můžeme čekat na středeční data o inflaci