Evropské akcie znovu otáčejí. Výnosy dluhopisů rostou s politickými zprávami

Evropské trhy jsou od amerických voleb jako na houpačce. Včera si užily pozitivní úvod týdne, dnes své zisky zase korigují. Sice během dopoledne sledujeme i určitou snahu o zlepšení, přesto ale zůstávají hlavní indexy bezpečně v červeném. CAC40 ztrácí přes procento, FTSE100 klesá o 0,9 procenta, DAX je -0,7 pct a AEX se obchoduje dole o necelé půlprocento.

Co se oproti včerejšku vlastně změnilo? Po prodlouženém víkendu se znovu začalo obchodovat s americkými dluhopisy, které se dostaly pod tlak, a jejich výnosy stoupají asi o 5 bazických bodů. Výběr lidí do nové americké vlády zatím naznačuje, že tvrdý postup proti Číně je reálný, a to zvedá inflační rizika a podporuje spekulace, že Fed nebude s uvolňováním politiky tak rychlý. Futures naznačují menší pokles akcií také odpoledne v zámoří, investoři si možná všimli už velmi vysokých valuací na trhu. Drobné minus je pak slabší výsledek průzkumu ekonomických očekávání v Německu od institutu ZEW.

Valuace spolu s obavami z cel mohou nakonec tzv. Trump trade zabrzdit, ale zůstává otázkou, zda už nyní. Předpokládáme, že bez důležitých negativních zpráv bude mít trh spíše tendenci pokračovat v pohybu vzhůru, a to i přes krátkodobé přestávky. A dnešek zásadní zprávy nenabídne. Musel by překvapit některý z amerických centrálních bankéřů, ovšem ti podle nás spíše zůstanou opatrní, nechají si možnosti otevřené a navážou budoucí kroky na přicházející informace. Větší potenciál promluvit do obchodování má až zítřejší inflace.

Eurodolar drží směr dolů a dnes se obchoduje na 1,0620. Podobně je na tom zlato, které už citelně korigovalo svůj předchozí vzestup. Obchoduje se pod 2600 USD. Ropa se po včerejšku snaží trochu zvedat, celkově však nadále vykazuje spíše sestupný krátkodobý trend. Pro korunu je dopoledne zatím klidné a její kurz k euru se příliš nevzdaluje od 25,35.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3660 0.1448 25.3903 25.3133 CZK/USD 23.8935 0.5344 23.9090 23.7480 HUF/EUR 409.9687 -0.1237 411.1696 409.3132 PLN/EUR 4.3558 -0.0733 4.3673 4.3548

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6816 -0.0851 7.6995 7.6772 JPY/EUR 163.5965 -0.1474 164.0320 163.2443 JPY/USD 154.0990 0.2417 154.1600 153.4115

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8285 0.0574 0.8303 0.8278 CHF/EUR 0.9371 -0.1172 0.9391 0.9361 NOK/EUR 11.7523 -0.0888 11.7815 11.7407 SEK/EUR 11.5711 0.0891 11.5884 11.5474 USD/EUR 1.0616 -0.3866 1.0663 1.0614

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5297 0.5984 1.5297 1.5197 CAD/USD 1.3965 0.2829 1.3965 1.3917