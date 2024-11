KARO Leather plánuje emisi nových akcií. Vyřeší tak nebankovní půjčky a úspory využije na dividendy a investice

Zpracovatel kůží KARO Leather a.s. ve čtvrtek 14. listopadu 2024 na svém webu zveřejnil pozvánku na valnou hromadu, která bude projednávat zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady a vydání nových akcií. Cílem úpisu bude úplné splacení nebankovních závazků společnosti v souhrnné výši 285 milionů Kč. Představenstvo tímto krokem cílí na značné posílení rozvahy společnosti, snížení finančních nákladů na dluh a zlepšení cash flow. Dosažené úspory na úrokové náklady chce firma využít ve prospěch dividend akcionářům a investic.

Jak bude úpis nových akcií probíhat?

Představenstvo společnosti KARO Leather a.s. navrhuje zvýšení základního kapitálu Společnosti o 1,9 milionu Kč vydáním 1.900.000 ks nových akcií. Úpis proběhne za cenu 150 Kč za akcii, tedy o 7 % výše oproti dnešní závěrečné ceně 140 Kč na pražské burze. Kapitálové posílení bude v celkovém objemu 285 milionů Kč. Valná hromada, která bude o zvýšení základního kapitálu a vydání nových akcií rozhodovat, se bude konat 16. prosince 2024. Jedinými upisovateli nových akcií předem určenými zájemci budou holdingové společnosti Pavla Klvani a Jakuba Hemerky, kteří tak tímto způsobem vůči kupní ceně za akcie kapitalizují jimi poskytnuté (či odkoupené) nebankovní půjčky ve stejné nominální výši.

Po úpisu se předpokládají na akciích KARO Leather a.s. následující ukazatele při ceně akcie 150 Kč

Počet akcií (mio. ks) Tržní kapitalizace (mio. Kč) Enterprise Value

(mio. Kč) EV/EBITDA

2024 EV/EBITDA

2025 6,90 1.035 1.268 12,68 8,72

Společnost si od vydání nových akcií a kapitalizace pohledávek slibuje definitivní vyřešení splatnosti nebankovních půjček a posunutí celkového zadlužení skupiny KARO do cílového pásma 2,5x Net debt/EBITDA (vs. 12,51x v roce 2023), ke kterému se historicky zavázali její hlavní akcionáři. "Zlepšení proběhne na obou stranách vzorce, kdy EBITDA by měla meziročně vzrůst ze 36 milionů Kč na 100 milionů Kč (+178 %), a celkový dluh klesne o 285 milionů Kč na cílových 263 milionů Kč , a bude tvořen pouze bankovními půjčkami," uvádí komentář firmy.

Celkový dluh

(mio. Kč) Hotovost

(mio. Kč) Čistý dluh

(mio. Kč) Vlastní kapitál

(mio. Kč) EBITDA

(mio. Kč) Net debt / EBITDA Net debt / Equity Čistý pracovní kapitál (mio. Kč) Cíl 2024 263 30 233 641 100 2,33 0,36 255 Stav 2023 460 15 445 324 36 12,51 1,37 182 Meziroční změna -43 % +100 % -48 % +98 % +178 % -81 % -74 % +40 %

Vlastní kapitál by měl proti tomu vzrůst na odhadovaných 641 milionů Kč (vs. 324 milionů Kč v roce 2023). Společnost zároveň očekává svojí hotovostní pozici na úrovni cca 30 milionů Kč. Při čistém dluhu 233 milionů Kč tak vychází ukazatel Net debt / Equity na konzervativní 0,36násobek. Čistý pracovní kapitál se očekává meziročně o 40 % vyšší na úrovni 255 milionů Kč.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Finanční náklady (mio. Kč) -31,6 -27,6 -11,1 -10,6 -10,0 -9,5 Meziroční změna (%) +87,6 % -16,1 % -58,1 % -4,9 % -5,2 % -5,5 %

Klesnout mají významně finanční náklady na obsluhu dluhu, které v roce 2023 činily 31,6 milionu Kč a v roce 2024 se předpokládají 27,6 milionu Kč . "V roce 2025 by měly finanční náklady na skupinový dluh dosáhnout pouhých 11,1 milionu Kč . Společnost však předpokládá v budoucnu náklady ještě nižší s tím, jak se zvyšuje pravděpodobnost dalšího snižování sazby EURIBOR, na který jsou tyto náklady vázány (u většiny je to EURIBOR + 1,99 % p.a., tj. aktuálních 4,98 % p.a.).Společnost tak bude v případě konzervativního investičního plánu vyplácet první dividendy svým investorům již za rok 2025 (výplata tedy během roku 2026), tj. oproti původním plánům o rok dříve," stojí v komentáři, zaslaném médiím.

„S ohledem na viditelně zhoršující se situaci v mnoha průmyslových odvětvích v Evropě daným krokem znovuzískává společnost i schopnost reagovat na jakékoliv zhoršení tržních podmínek (např. úprava cenové politiky, schopnost realizovat ztráty, více investovat). Namísto vysokých splátek nebankovních půjček s vysokým úrokem se předpokládá akumulace hotovosti, což zvyšuje schopnost společnosti ustát významnější hospodářské či celosektorové krize. Představenstvo a hlavní akcionáři toto vnímají jako více než prozíravý krok, který má za cíl ochránit investici všech akcionářů,“ stojí ve zveřejněné zprávě představenstva. Ta také poukazuje na možná rizika a nejistoty se splácením některých nebankovních půjček, a to s ohledem na jejich blížící se maturitu a nemožnost jejich rozumného refinancování. Tyto půjčky však navrhovaným úpisem zcela mizí a KARO Leather a.s. tak bude následně využívat výhradně bankovní dluhové nástroje, a to do maximální výše čistého dluhu na úrovni 2,5x EBITDA.

Společnost KARO Leather a.s. hodlá vzhledem ke komplexitě a velikosti transakce uspořádat před datem konání valné hromady speciální online prezentaci a Q&A pro své akcionáře, investory a analytiky, a to za účasti členů představenstva. Termín konání akce zveřejní KARO Leather a.s. během následujících týdnů.

Výhled hospodaření



Období 2023 E2024 F2025 Vyrobené a prodané množství kůží (mil. m2) 1,006 (+50,1 %) 1,100 (+9,3 %) +1,300 (+18,2 %) Tržby (mio. Kč) 317 (+65,8 %) +300 (-5,1 %) +400 (+33,3 %) EBITDA (mio. Kč) 35,6 (+94,0 %) +100,0 (+180,9 %) +130,0 (+30 %) EBITDA marže (%) 11,3 % 33,3 % (+194,7 %) 32,5 % (-2,4 %) Čistý zisk (mio. Kč) -19,3 +30,0 +60,0 (+100,0 %) Čistá marže (%) -6,1 % 10,0 % 15,0 % (+50,0 %) EPS -3,9 4,34 8,69

KARO Leather a.s. znovu potvrzuje pro letošní rok naplnění objemu vyrobených a prodaných kůží minimálně 1,1 mil. m2, při tržbách 300 milionů Kč a dosažení provozního zisku EBITDA 100 milionů Kč při EBITDA marži 33 %. Čistý zisk by měl překonat hranici 30 milionů Kč při čisté marži 10 %. V roce 2025 očekává skupina KARO Leather 1,3 mil. m2 vyrobených a prodaných kůží, tržby na úrovni minimálně 400 milionů Kč a dosažení provozního zisku EBITDA minimálně 130 milionů Kč při EBITDA marži 32,5 %. Čistý zisk by pak měl překonat hranici 60 milionů Kč při čisté marži 15 %.