Roach: Pokud půjdou sazby dolů v prosinci, v lednu už ne

Jestliže přijde pokles sazeb v prosinci, v lednu jej nečekejte. Takový názor na Yahoo Finance sdílel ekonom LPL Financial Jeffrey Roach. Ten připomněl „jumbo snížení sazeb“, které přišlo v září ve formě 50 bazických bodů. Nyní se podle něj Fed posouvá k druhému extrému, kterým je velká opatrnost ohledně dalšího snižování.



Ekonom se domnívá, že inflační data se mohou nyní nacházet poněkud nad očekáváním, a to by přispělo ke zmíněné opatrnosti. Pravděpodobné je také podle něj to, že takzvané neutrální sazby se budou posouvat směrem nahoru. Přispívat by k tomu mimo jiné mohla skutečnost, jak v ekonomice roste význam generace mileniánů. Neutrální sazby by ekonomiku neměly brzdit ani stimulovat, a srovnání sazeb skutečných s odhady sazeb neutrálních tudíž ukazuje na míru restrikce či uvolněnosti monetární politiky.



Pokud by tedy neutrální sazby byly výš než současné odhady, znamenalo by to, že politika není zase tak utažená, protože vzdálenost sazeb skutečných od neutrálních není tak velká. Roach v této souvislosti zmínil, že na straně příjmů a poptávky roste význam zmíněných mileniánů a v americkém hospodářství by mohlo dojít k velké generační změně. Ta by obratem mohla zvyšovat neutrální sazby, protože by dlouhodobě přispívala k síle spotřeby.



Podle ekonoma Fed nyní přejde ke strategii „snížit a čekat“. To znamená, že nebude s dalšími poklesy nijak pospíchat a bude více sledovat, co se děje v ekonomice. Už v prosinci by se tak mohl rozhodnout pro pauzu, pokud by sazby šly v tomto měsíci dolů. „V lednu určitě ne.“ Do současných očekávání by přitom mohla výrazně zasáhnout i nová cla, o kterých se hovoří v souvislosti s plány Trumpovy vlády.



O sazbách hovořila na CNBC ekonomka společnosti Pimco Tiffany Wilding. Podle ní se ekonomika dostává do normálu, i když inflace se stále drží nad cílem centrální banky. Její trend totiž směřuje dolů a normalizuje se i situace na trhu práce, kde již nepanuje převis poptávky nad nabídkou. Podobná je situace i v jiných zemích a je přirozené, když centrální banky v takové situaci normalizují i své sazby. Jde o proces postupný, „výhled na možný opětovný růst sazeb je minimální.“



Podle ekonomky se reálné neutrální sazby v řadě vyspělých zemí pohybují mezi 0 – 1 %. Na nominální úrovni, tedy s inflací pohybující se mezi 2 – 2,5 %, by to znamenalo neutrální sazby mezi 3 – 3,5 %. „Tam centrální banky v podstatě směřují,“ i když sazby není třeba snižovat nijak rychle a „přehnat to“.



Zdroj: Yahoo Finance