Rozbřesk: Německá studená sprcha poslala eurodolar nejníže od roku 2022

Páteční “studená sprcha” z Německa poslala eurodolar na okamžik pod 1,04 EUR/USD – nejníže od roku 2022. Index nákupních manažerů (PMI) v Německu spadl v listopadu na 47,3 bodu (9měsíční minima) a stáhl s sebou i náladu v celé eurozóně (48,1 bodu). Situace vypadá na většině front dosti neutěšeně.



Průmyslová odvětví jsou již několik měsíců v setrvalém útlumu, novinkou je však výrazné zhoršení nálady v sektoru služeb. Z předběžných komentářů doprovázejících PMI vyplývá, že sektor služeb nemá ani tak potíže se slabou spotřebitelskou poptávkou jako spíše se slábnoucí poptávkou průmyslových odvětví – bude se tak pravděpodobně vedle podnikových služeb (marketing, konzultační služby) jednat o logistiku. V průmyslu se navíc setrvalý útlum začíná projevovat i na trhu práce, kde došlo podle průzkumu k nejvýraznější redukci zaměstnanců od srpna 2020.



Stávající evropský pesimismus pravděpodobně jen částečně odráží obavu z restartu obchodních válek po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Jednak proto, že “obchodně zranitelný” průmysl tentokrát nestál za zhoršením celkové nálady a na vině jsou spíše služby. Současně proto, že ze strachu z obchodních válek paradoxně může nejprve docházet k efektu předzásobení, který by dočasně mohl průmyslu pomoci.



Celkově čísla vedla k poklesu evropských výnosů a ke koketování trhů s možností prosincového snížení sazeb v eurozóně o 50bps. Proti tomu mohou kromě jiných faktorů hovořit paradoxně přetrvávající inflační tlaky, na které poukazují ostatně i indexy nákupních manažerů. Nehledě na slabé nové objednávky a propouštění v průmyslu ceny vstupů i výstupů zejména v sektoru služeb zrychlují.



I když ECB sníží sazby v prosinci pravděpodobně “jen” o 25bps, mizerná listopadová čísla z Německa mohou být důležitým jazýčkem na vahách pro Českou národní banku. Centrální bankéři jsou rozpolceni mezi zastánce “pauzy” a příznivce pokračujícího snižování sazeb. Poslední německá čísla spíše ukazují, že alternativní scénář slabé eurozóny a nižších sazeb nemusí být zcela “mimo realitu”.



TRHY



Koruna

Špatná čísla z Německa a eurozóny korunu vrátila do blízkosti 25,40 EUR/CZK. V tomto týdnu uvidíme sérii českých podnikatelských nálad a poznáme, jak výrazně německá “nákaza” zasáhne Česko. Sázíme spíše na o něco lepší výsledek (přenos “blbé nálady” z průmyslu do služeb zatím v Česku nemusí být silný), který však koruně mnoho chuti do života nevrátí.



Eurodolar

Hlavní zprávou dne pro americké vládní dluhopisy a eurodolar je rozhodnutí nadcházejícího prezidenta Trumpa jmenovat Scotta Bessenta novým ministrem financí. Bessent je šéfem hedgeového fondu, jež se zabývá makro investováním, takže je považován za kredibilní osobu na tento velmi důležitý post. Bessent zároveň věří, že dolar musí zůstat hlavní rezervní měnou a není fanatickým zastáncem cel.



Pro eurodolar jsou to na začátku týdne relativně dobré zprávy s tím, že měnový pár se bude muset vypořádat s výsledkem německé podnikatelské nálady Ifo, která zřejmě nebude nic moc.