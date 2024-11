USA zvažují další omezení prodejů polovodičů do Číny a slaví Den díkůvzdání, ČNB chce zdvojnásobit zlaté rezervy, evropské futures jsou zelené

Guvernér ČNB Aleš Michl plánuje zdvojnásobit zlaté rezervy, což je trend i v dalších východoevropských zemích a díky tomu předpovídá růst ceny zlata v příštím roce. Prodej Royal Mail českému miliardáři Danielu Křetínskému je údajně blízko dokončení. USA zvažují další omezení prodeje polovodičových zařízení do Číny. čelí vyšetřování FTC. Futures na evropské akciové indexy rostou, zatímco americké burzy jsou kvůli Dni díkůvzdání zavřené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,4 %.



Ve čtvrtek 28.11.2024 se na amerických burzách kvůli svátku neobchoduje (Den díkůvzdání). V pátek 29.11.2024 je pak obchodování v USA zkráceno a burza bude uzavřena v 19 hodin SEČ.



Guvernér České centrální banky přiletěl do Londýna podívat se na bobtnající hromadu zlatých slitků uložených v betonových trezorech Bank of England. Ambicí Aleše Michla je zdvojnásobit v příštích třech letech zásoby žlutého kovu u ČNB. Ke zlaté horečce se připojují i jeho kolegové od Varšavy po Bělehrad. Vidí ji jako způsob, jak diverzifikovat investice a vsadit si na budoucí zvýšení cen, čímž se východní Evropa stala jedním z největších odběratelů tohoto drahého kovu, což pomáhá zlaté rally.



Goldmani zařadili zlato mezi své nejlepší komoditní obchody v roce 2025 s tím, že by ceny mohly rozšířit zisky během prezidentství Donalda Trumpa a do prosince příštího roku dosáhnout 3000 dolarů za unci.



Prodej britské pošty Royal Mail do rukou společnosti EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského je blízko dokončení a mohl by být potvrzen během příštích dvou týdnů. Informoval o tom dnes server BBC s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Vyjádření Křetínského se ČTK snaží získat. Křetínského poradci se tento tento týden setkali se zástupci odborů. Podle některých zdrojů mají odboráři z Křetínského stále obavy, odborový svaz sdružující zaměstnance v odvětvích komunikace a poštovnictví CWU nicméně schůzky označil za konstruktivní, píše BBC.



USA zvažují další omezení prodeje polovodičových zařízení a AI paměťových čipů do Číny, čímž by eskalovaly brzdu proti technologickým ambicím Pekingu.



Nově zvolený prezident Donald Trump vybral jako svého zvláštního vyslance pro Ukrajinu a Rusko generála ve výslužbě Keitha Kellogga. Jde o dlouholetého poradce, který podporuje jeho cíle urychleně ukončit válku. Bidenova administrativa naléhá na Kyjev, aby naverboval více vojáků, mimo jiné snížením věku pro odvod na 18 z 25 let. Ukrajinská armáda ohlásila přilétající rakety a vyhlásila celostátní nálet, uvedla Agence France-Presse.



Britský ministr zahraničí David Lammy řekl, že chce napodobit Trumpovu schopnost uzavřít dohodu v rámci snah obnovit vztahy s Evropskou unií. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová důrazně vyzvala evropské politické vůdce, aby spolupracovali s Trumpem na clech a nakupovali více produktů vyrobených v USA, uvedl Financial Times. EU podle ní „nemusí provádět odvetná opatření, ale vyjednávat“.



V korporátních zprávách se říká, že je v hledáčku amerického antimonopolního orgánu FTC, který zkoumá vše od cloud computingu až po produkty AI.



Direct Line Insurance odmítla nabídku na převzetí od společnosti ve výši 3,3 miliardy liber, čímž odmítla druhého letošního nápadníka.