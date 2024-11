Evropské akcie se odrážejí výš, zatímco Amerika dnes bude slavit

Po včerejším poklesu na Wall Street se Evropa dokázala přetočit pozitivním směrem. Hlavní zdejší akciové indexy si připisují většinou pěkné zisky. DAX , CAC40 i AEX jsou zhruba +0,8 pct, FTSE100 zaostává s růstem o 0,3 pct.



Do hry nevstupují nová data, tématem stále zůstává spíše politika. Poslední oznámení restrikcí pro dodávky technologií do Číny ze strany USA neobsahují některé prvky, kterých se investoři báli, takže sledujeme úlevu třeba na akciích . Vedle toho se objevují spekulace, že Čína před tradičním ekonomickým sjezdem oznámí další opatření na podporu ekonomiky. Stále je to však o střídání nadějí na stimul s nedůvěrou ve zrychlení poptávky či oživení realitního trhu.

Nové podněty pro trhy v kalendáři nejsou. Amerika dnes slaví svátek, během něhož zůstanou trhy v zámoří zavřené. Jako obvykle pak zítřek přinese jen zkrácené obchodování, během kterého lze čekat utlumenou aktivitu. Příliš proto nečekáme, že se Evropa sama pustí do velkých pohybů jedním, či druhým směrem.

Dluhopisy v Evropě nevykazují velký pohyb, jejich výnosy se nacházejí těsně pod včerejšími hodnotami. Eurodolar trochu slevil z posledních zisků a obchoduje se u 1,0535. Zlato se snaží nahrazovat ztráty ze včerejšího odpoledne, ropa je dnes v klidu. Kurz české koruny k euru se prakticky nehýbe a aktuálně stojí na 25,27. K dolaru koruna slábne, když se do kurzu promítá pohyb EURUSD.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2699 0.0129 25.2954 25.2645 CZK/USD 23.9950 0.3723 24.0110 23.9095 HUF/EUR 414.5137 0.4153 415.1333 412.3417 PLN/EUR 4.3090 0.1051 4.3110 4.3030

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6377 -0.2843 7.6605 7.6355 JPY/EUR 159.9605 0.1744 160.3452 159.5128 JPY/USD 151.8815 0.5315 151.9490 150.9250

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8325 -0.1104 0.8340 0.8324 CHF/EUR 0.9318 -0.0129 0.9328 0.9312 NOK/EUR 11.6596 -0.2827 11.7070 11.6596 SEK/EUR 11.5231 -0.0571 11.5523 11.5208 USD/EUR 1.0532 -0.3487 1.0570 1.0528

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5392 0.0292 1.5437 1.5361 CAD/USD 1.4008 -0.1458 1.4032 1.4006