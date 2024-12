Technologické akcie na historických maximech, Fed zvažuje snížení sazeb a Francie na prahu politické krize

Rally na big techu opět vyhnala akcie na nová historická maxima. Američtí centrální bankéři si nechávají své možnosti ohledně vývoje sazeb otevřené, přičemž někteří podporují snížení úrokových sazeb již tento měsíc. Americký obchodník s komoditami Cargill celosvětově zruší tisíce pracovních míst poté, co nedosáhl ziskových cílů. Výkonný ředitel Intelu Pat Gelsinger byl nucen odejít poté, co představenstvo ztratilo důvěru v jeho plány na obrat. SpaceX jedná o prodeji interních akcií, které by mohly zvýšit jeho hodnotu na zhruba 350 miliard dolarů, zatímco americký soud zamítl vyplacení rekordní odměny Elonu Muskovi. Francouzský premiér Michel Barnier očekává svržení vlády na popud krajní pravice i levice. Futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 %, DAX +0,1 %.



Rally největších světových technologických společností vyhnala akcie na čerstvá historická maxima, přičemž obchodníci z Wall Street se připravují na příval ekonomických dat a poznámek z Fedu, které pomohou pomoci utvářet výhled na úrokové sazby. S&P 500 zaznamenal v letošním roce už svůj 54. závěrečný rekord. Technologický Nasdaq 100 vzrostl o více než 1 %, přičemž zisky mezi megacaps vedla a také dosáhl nového vrcholu.



Američtí centrální bankéři si nechávají své možnosti otevřené. Christopher Waller se přiklání k podpoře snížení úrokových sazeb již tento měsíc, s výjimkou negativního překvapení ohledně údajů o inflaci, zatímco prezident newyorského Fedu John Williams očekává, že další snížení sazeb bude pravděpodobně zapotřebí až časem. Prezident Fedu v Atlantě Raphael Bostic řekl, že není rozhodnutý, zda je nutné další uvolnění, ale stále podporuje snižování sazeb v následujících měsících. Swapy tento měsíc naceňují více než 70 % snížení o čtvrt procentního bodu.



Americký obchodník s komoditami Cargill celosvětově zruší tisíce pracovních míst poté, co nedosáhl ziskových cílů. Cargill plánuje zrušit asi pět procent pracovních míst, o práci tak přijde zhruba 8000 zaměstnanců. Firma se k tomuto kroku rozhodla poté, co se její tržby v posledním finančním roce propadly kvůli poklesu cen plodin na několikaletá minima.



Výkonný ředitel Intelu Pat Gelsinger byl nucen odejít poté, co představenstvo ztratilo důvěru v jeho plány na obrat. Střet vyvrcholil minulý týden, když se Gelsinger setkal s představenstvem ohledně pokroku společnosti při získávání zpětného podílu na trhu a snižování rozdílu oproti Nvidii. Dostal možnost odejít do důchodu nebo být nahrazen a rozhodl se oznámit konec své kariéry v Intelu.



SpaceX prý jedná o prodeji interních akcií, které by mohly zvýšit její hodnotu na zhruba 350 miliard dolarů. Mezitím americký soud v pondělí již podruhé zamítl vyplacení rekordní odměny 55,8 miliardy dolarů (1,3 bilionu korun) řediteli automobilky Elonu Muskovi. Výrobce elektromobilů uzavřel smlouvu o odměně se svým šéfem v roce 2018 a letos ji schválila většina akcionářů, soudkyně ve státě Delaware však uvedla, že jejich hlasování nemůže ospravedlnit neakceptovatelně vysokou odměnu. Muskova firma uvedla, že se proti verdiktu odvolá.



Podílový fond Fidelity Investments zvýšil v říjnu hodnotu svého akciového podílu v X Elona Muska o více než 32 %, což je největší měsíční nárůst od provedení investice na konci roku 2022. Navzdory tomuto nárůstu ale Fidelity snížila ocenění X o téměř 72 % od doby, kdy Musk v říjnu 2022 koupil společnost za 44 miliard dolarů.



Francouzský premiér Michel Barnier varoval poslance, že Francie dosáhla svého „okamžiku pravdy“, protože předsedkyně krajní pravice Marine Le Penová se již zítra chystá připojit k levicové koalici s cílem svrhnout jeho vládu. Národní shromáždění Le Penové a také levicová aliance včera podaly návrhy na hlasování o nedůvěře vládě. Euro oslabilo.



Británie nemusí vyměnit své zvláštní vztahy s USA za alianci s Evropou, prohlásil premiér Keir Starmer navzdory obavám, že plány Donalda Trumpa na zvýšení cel vrazí mezi spojence klín. Mezitím nově zvolený prezident vybral investičního bankéře Warrena Stephense jako amerického velvyslance ve Spojeném království.



Růst bitcoinu směrem k 100 000 USD ztratil na síle. Obchodníci nyní uprostřed rostoucí volatility uzavírají sázky na Ether a XRP. „Širší kryptoekosystém zažívá diverzifikaci kapitálových toků,“ podotkl Chris Newhouse z Cumberland Labs.