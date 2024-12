Zpráva UBS: Majetek miliardářů vzrostl o 17 procent. USA kompenzují pokles v Číně

Majetek světových miliardářů se za poslední rok zvýšil zhruba o 17 procent na 14 bilionů USD (přes 334 bilionů Kč). Výrazné zisky mimořádně bohatých lidí ve Spojených státech více než kompenzovaly pokles majetku miliardářů v Číně. Celkový počet miliardářů pak vzrostl na 2682 z 2544 před rokem. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila švýcarská banka .



Za deset let počet miliardářů stoupl o 50 procent a hodnota jejich majetku se zvýšila o 121 procent. Nejrychleji se za deset let zvýšil majetek miliardářů v technologickém sektoru, a to na letošních 2,4 bilionu USD ze 784 miliard USD v roce 2015.



Letos se většina nových miliardářů domohla ke svému majetku vlastními silami. Loňská zpráva banky ukázala, že více miliardářů svůj majetek spíše zdědilo, než aby ho získali ze svého podnikání.



Nejnovější zpráva vychází z průzkumu mezi miliardáři, který se uskutečnil od června do září. Průzkum také ukázal, že hlavní obavou těch nejbohatších je riziko geopolitického konfliktu a inflace. Většina z nich také považuje Severní Ameriku za oblast, která v příštím roce nabídne nejlepší investiční výnosy.



Ve Spojených státech se počet miliardářů zvýšil ze 751 na 835. Jejich celkový majetek pak stoupl ze 4,6 bilionu na 5,8 bilionu USD. V Číně naopak počet miliardářů klesl, a to na 427 z 520 před rokem. Hodnota jejich majetku se snížila na 1,4 bilionu z 1,8 bilionu USD. Podle je to odrazem propadu realitních trhů a poklesu hodnoty firem vlastněných některými z nejbohatších Číňanů v souvislosti s méně nejistými ekonomickými vyhlídkami.



V Indii se počet miliardářů za poslední rok zvýšil o více než pětinu na 185. Hodnota jejich majetku stoupla o více než 40 procent na téměř 906 miliard USD.



V Evropě má nejvíce miliardářů Německo, jejich počet za rok stoupl o sedm na 117. Švýcarsko letos předstihlo Británii a stalo se zemí s druhým nejvyšším počtem miliardářů v regionu, jejich počet v zemi se zvýšil o deset na 85. Naopak v Británii počet miliardářů klesl o jednoho na 82. Počet miliardářů se zvýšil také v Itálii, Francii a ve Španělsku. Nejvyšší hodnotu majetku mají miliardáři ve Francii, kterých je 46.



Stále více miliardářů se také stěhuje, od pandemie nemoci covid-19 se přestěhoval každý 15. miliardář. Důvodem není jen výhodnější zdanění, tito lidé hledají také politickou stabilitu, dobrou zdravotní péči a dobré školy. Příliv miliardářů díky tomu zaznamenaly zejména Švýcarsko, Singapur, Spojené arabské emiráty a Spojené státy.



Loni bylo podle údajů Světové banky na světě více než osm miliard lidí. Globální hrubý domácí produkt (HDP) pak činil 105,4 bilionu USD. To ukazuje, jak velký objem majetku je soustředěn mezi malým počtem obyvatel, upozornila agentura Reuters.