Macron hodlá setrvat v úřadu po celé funkční období, Volkswagen se připravuje na další protesty. V USA nás dnes čekají klíčová makrodata z trhu práce

Evropské akciové futures spíše klesaly před klíčovou zprávou o zaměstnanosti v USA, která může obchodníkům poskytnout další vodítko ohledně dalšího směřování politiky Federálního rezervního systému.

Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %, zatímco kontrakty na index S&P 500 byly stabilní. Akcie v Japonsku, Jižní Koreji a Austrálii klesly, zatímco akcie v Číně vzrostly, což bylo známkou toho, že investoři se připravují na nová opatření na podporu ekonomiky z klíčového politického zasedání, které začíná ve středu.

Ve 14:30 nás čeká várka dat z amerického trhu práce, již dopoledne v 11:00 se dozvíme tempo růstu HDP v eurozóně.



Zaměstnanci koncernu AG se připravují na druhou vlnu protestů v německých závodech v pondělí, kdy se uskuteční čtvrté kolo jednání mezi vedením a odborovými předáky o snížení nákladů ve stejnojmenné značce automobilky.

Takzvané výstražné stávky, jejichž cílem je vyvinout tlak na vedoucí pracovníky během jednání na mrtvém bodě, budou trvat čtyři hodiny, uvedl odborový svaz IG Metall ve svém prohlášení. To bude znamenat dvojnásobnou ztrátu výrobního času oproti devíti německým závodům z počátku tohoto týdne.

VW prosazuje bezprecedentní uzavření továren, tisíce propuštěných zaměstnanců a 10% snížení mezd ve své vlajkové značce, která se potýká se slabou poptávkou v Evropě a klesajícím významem v Číně, největším automobilovém trhu na světě. Společnost se snaží snížit náklady v Německu, kde náklady na pracovní sílu a energie patří k nejvyšším na kontinentu a její továrny jsou nedostatečně využívány.



Aviva Plc se blíží k předběžné dohodě o převzetí Direct Line Insurance Group Plc , protože britská pojišťovna motorových vozidel konečně ustoupila zájemci poté, co od začátku letošního roku odrážela zájem o převzetí, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.

Aviva, kótovaná na londýnské burze, při posledních jednáních s Direct Line ještě více osladila svou nabídku poté, co se již vyšplhala na 261 pencí za akcii neboli 3,4 miliardy liber (4,4 miliardy USD), uvedli tito lidé. Direct Line může již v pátek oznámit, že by se přiklonila k doporučení poslední nabídky Avivy, pokud by měla přistoupit k závazné nabídce, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace.



Emmanuel Macron prohlásil, že do konce svého prezidentského mandátu bude vykonávat svou funkci, protože se snaží rychle utišit politické nepokoje ve Francii poté, co se krajně pravicová strana Marine Le Penové spojila s levicovými zákonodárci a svrhla jeho vládu.

„Mandát, který jste mi demokraticky dali, je na pět let a já ho plně využiji,“ řekl Macron, jehož funkční období končí v roce 2027, v televizním projevu ve čtvrtek večer. Uvedl, že v nejbližších dnech jmenuje nového premiéra, který bude mít za úkol sestavit vládu obecného zájmu zastupující všechny politické síly, které se zaváží k tomu, že ji nebudou peskovat.



Na komoditním trhu se cena ropy nezměnila poté, co rozhodnutí OPEC+ odložit obnovení zastavené těžby o další tři měsíce nezlepšilo náladu. Mezitím společnost Corp. oznámila, že v příštím roce plánuje zpomalit růst těžby na největším ropném poli v USA. Zlato se posunulo výše.



Bitcoin se stáhl z rekordního maxima, přičemž někteří obchodníci se již snažili zajistit proti hlubšímu ústupu poté, co se původní kryptoměna poprvé vyšplhala na více než 100 000 USD. Digitální aktivum si udrželo ztráty po zprávě, že Donald Trump jmenoval Davida Sackse carem Bílého domu pro krypto a umělou inteligenci.