Čína vyšetřuje firmu Nvidia kvůli možnému porušování antimonopolních zákonů

Čínští regulátoři zahájili vyšetřování amerického výrobce čipů , a to kvůli možnému porušování antimonopolních zákonů. Oznámil to dnes čínský státní úřad pro regulaci trhu (SAMR). Krok bude pravděpodobně vnímán jako odveta za nové restrikce na vývoz vyspělých polovodičových technologií do Číny, které nedáno představily Spojené státy, uvedla agentura Reuters.



Úřad oznámil, že společnost je podezřelá i z porušování závazků, které učinila při převzetí izraelské čipové firmy Mellanox Technologies v rámci schválení této transakce čínskými regulátory. Úřad ale neposkytl žádné podrobnosti o tom, jakým způsobem firma antimonopolní zákony porušila, píše Reuters.



Společnost v poslední době těží z prudkého růstu zájmu o umělou inteligenci (AI). Na čínském trhu nicméně čelí čím dál ostřejší konkurenci ze strany domácích výrobců, například firmy Huawei.



Spojené státy začátkem minulého týdne představily nové restrikce, které zahrnují zákaz vývozu některých čipů a zařízení pro výrobu čipů do Číny. Uvedly, že se tak snaží omezit schopnost Číny vyrábět vlastní vyspělé čipy pro vojenskou techniku a umělou inteligenci. Čína pak zakázala vývoz některých důležitých materiálů pro výrobu polovodičů do USA.



Nvidia v listopadu oznámila, že ve třetím čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 19,3 miliardy dolarů (téměř 460 miliard Kč) z 9,2 miliardy dolarů před rokem. Tržby firma zvýšila o 94 procent na 35,1 miliardy dolarů.



Společnost v roce 2019 podala nabídku na převzetí izraelské firmy Mellanox za 6,9 miliardy dolarů. Čínští regulátoři v roce 2020 transakci schválili, stanovili však řadu podmínek pro Nvidii a pro sloučené aktivity těchto dvou podniků v Číně.