NVIDIA stále ve stavu převisu poptávky nad nabídkou, „všichni věří, že investice do AI se zaplatí“

Na Yahoo Finance připomněli, že podle vedení společnosti NVIDIA stále panuje převis poptávky nad nabídkou jejích čipů. To je podle něj přirozené s ohledem na to, v jaké fázi rozvoje se nachází generativní umělá inteligence (AI). Situaci komentoval ředitel společnosti Creative Strategies Ben Bajarin, podle kterého bude převis poptávky trvat minimálně celý příští rok, možná ještě déle.



Podle experta je umělá inteligence ve firmách povětšinou ve fázi pilotních projektů a v minimálním rozsahu je také součástí osobních počítačů. Stále tak jde o ranou fázi rozvoje, kdy „velká část datových center není továrnami umělé inteligence“. To mimo jiné znamená, že investice do nové technologie budou v následujících letech stále vysoké. AI a její využívání bude také zvedat poptávku po elektrické energii, i proto, jaké chlazení je v nových datových centrech třeba. Celkově tedy dochází k velkým změnám v infrastruktuře. K tomu expert dodal, že „všichni věří, že tyto investice se zaplatí.“



Yahoo v následujícím grafu porovnává tržby společnosti NVIDIA v divizi datových center za třetí čtvrtletí tohoto roku. A porovnává je s tržbami společností AMD a :





Zdroj: Yahoo Finance



Olivier Blanchard z Futurum Group v souvislosti s posledními čísly připomněl, že NVIDIA dokázala včas odhadnout nový trend a díky tomu má nyní výjimečný produkt, kterým dokáže uspokojit poptávku. Negativní reakci trhu na poslední čísla komentoval s tím, že je těžké ji vysvětlit. Zdá se však, že jde o určitý vzorec chování investorů, kdy se negativní reakce dostavuje i přesto, že výsledky předčí očekávání. Blanchard za atraktivní považuje i AMD a , kde oceňuje jeho diverzifikaci.



Analytik společnosti New Street Research Antoine Chkaiban má na akcii cílovou cenu na úrovni 173 dolarů. Na Yahoo Finance hovořil o tom, že NVIDIA má dobrou pozici pro rok 2025, protože neexistují žádné známky nadbytečných kapacit v odvětví. Naopak, nové modely AI zvyšují poptávku po čipech. NVIDIA tak „pečlivě alokuje“ svou produkci mezi zákazníky a její pozice na trhu zůstává silná.



Analytik Stifel Applied Technology Ruben Roy na Yahoo Finance upozornil na to, že NVIDIA není pouze výrobce čipů, ale v posledních letech expandovala do dalších oblastí celého ekosystému. Poskytuje celková řešení, tedy nejen hardware, ale i související software. Zvyšuje to její náskok před konkurencí, které by podle experta mohlo trvat celé roky, než by jej uzavřela. I Roy hovoří o tom, že investiční cyklus u umělé inteligence je ve svém počátku a poptávka po souvisejících produktech bude stále silná.



Zdroj: Yahoo Finance