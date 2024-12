Stellantis a CATL postaví ve Španělsku továrnu na baterie za čtyři miliardy eur

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis a čínská společnost CATL se dohodly, že investují 4,1 miliardy eur (přes 100 miliard Kč) do výstavby továrny na výrobu baterií pro elektromobily ve Španělsku. Firmy to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Předpokládají, že továrna zahájí výrobu do konce roku 2026.



Stellantis a CATL v rámci výstavby továrny vytvoří společný podnik, ve kterém bude každá strana vlastnit 50 procent. Továrna, která má být uhlíkově neutrální, bude stát v areálu firmy Stellantis ve městě Zaragoza na severu Španělska.



Skupina Stellantis je čtvrtým největším výrobcem automobilů na světě. Vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Společnost CATL, celým názvem Contemporary Amperex Technology, je největším výrobcem baterií pro elektromobily na světě.



Předseda správní rady Stellantisu John Elkann dnes uvedl, že nový závod "přinese inovativní produkci baterií do výrobního areálu, který je už teď lídrem v oblasti čisté a obnovitelné energie". Poděkoval zároveň španělským úřadům za podporu.



"Tento společný podnik posunuje naši spolupráci se Stellantisem na vyšší úroveň," uvedl šéf společnosti CATL Robin Zeng. Ten se v pondělí v Madridu setkal se španělským premiérem Pedrem Sánchezem.



Firmy Stellantis a CATL v listopadu loňského roku podepsaly předběžnou smlouvu o dodávkách bateriových článků a modulů pro výrobu elektromobilů v Evropě. Zároveň oznámily, že zvažují investici do vytvoření společného podniku na podporu elektrifikace aut.