Světové aerolinky zlepšily výhled na příští rok, čekají tržby přes bilion dolarů

Světové aerolinky zvýšily výhled zisku na příští rok, a to navzdory problémům s dodávkami nových letadel. Očekávají, že tržby poprvé přesáhnou bilion dolarů (23,8 bilionu Kč) a že celosvětově přepraví rekordních 5,2 miliardy cestujících. Ve svém výhledu to dnes uvedlo Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA).



Leteckým společnostem brání v růstu potíže výrobců letadel a Airbus, které zpozdily dodávky letadel. Aerolinky tvrdí, že bez novějších a výkonnějších strojů nemohou snížit náklady na palivo a zároveň přepravit více cestujících. IATA přesto odhaduje, že odvětví příští rok vygeneruje čistý zisk 36,6 miliardy dolarů, přičemž na letošní rok se očekává čistý zisk 31,5 miliardy dolarů.



Letecké odvětví se v roce 2020 v důsledku pandemie covidu-19 propadlo do ztráty 140 miliard dolarů. Z té už se ale díky silné poptávce po cestování zotavilo. Úlevu pro aerolinky by měl zařídit i pokles ceny leteckého paliva.



Podle generálního ředitele IATA Willieho Walshe se tak zmírní překážky v tvorbě zisku, které jsou mimo kontrolu leteckých společností. Připomněl v té souvislosti přetrvávající problémy dodavatelského řetězce a rostoucí daňové zatížení.



Letecké společnosti letos očekávají průměrný čistý zisk 6,4 dolaru (asi 153 Kč) na cestujícího, což je výrazně méně než loni, kdy to bylo 7,9 dolaru. Podle IATA je čistý zisk na cestujícího v Evropě nižší než celosvětový průměr.



Kondici odvětví by podle IATA mohla ohrozit nejistota spojená s globálními konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině a také nastupující administrativa prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech. Hlavní ekonomka organizace Marie Owensová Thomsenová uvedla, že cestující se budou muset připravit na vyšší ceny letenek.