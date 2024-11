Morningstar sleduje tyto akcie ze sektoru, který si 'zaslouží místo v portfoliu každého'

Nejlepší stratég společnosti Morningstar David Sekara tvrdí, že je tu jeden sektor, který si právě teď „zaslouží místo v portfoliu každého“. Podle něj je to americký energetický sektor.



V rozhovoru pro CNBC „Street Signs Asia“ tento americký stratég řekl minulý týden pro CNBC, že energetický sektor se obchoduje s 5% slevou a je nastaven „dobře, zvláště pokud se během roku 2025 dostaneme do více reflačního prostředí“. A není sám, kdo si to myslí. George Bull, předseda představenstva Sander Morris, a Aaron Dunn, portfolio manažer fondu U.S. Value Fund, jsou ohledně energetického sektoru rovněž optimističtí vzhledem k touze nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa bojovat s inflací snižováním nákladů na energie.

Akcie, na které Sekara sází v rámci energetiky, zahrnují Mobil a Devon Energy. Morningstar má na Devon Energy čtyřhvězdičkové hodnocení a říká, že se obchoduje s 22% slevou oproti své reálné hodnotě. Na Mobile, o kterém říká, že se obchoduje s 12% slevou, má tříhvězdičkové hodnocení. Tato investiční výzkumná společnost uděluje akciím hodnocení od jedné do pěti hvězdiček, přičemž nejvyšší hodnocení znamená, že akcie jsou podhodnocené.



Naceněno na dokonalost



Americké akcie dosáhly po Trumpově vítězství v prezidentských volbách v USA nových maxim, ale od té doby si vzaly oddechový čas. „V tuto chvíli – ať už to chcete nazvat Trumpovým nárazem nebo Trumpovou rally – si podle našich valuací myslím, že to skončilo,“ řekl Sekera s tím, že očekává, že další zisky v krátkodobém horizontu budou „dost omezené“.

"Americký akciový trh je v tuto chvíli naceněn na dokonalost, takže očekávám omezený růst, dokud zisky nezačnou dosahovat na valuace, a to může trvat nejméně několik čtvrtletí," dodal. Sekara říká, že americké akcie se nyní obchodují zhruba o 6 % výše, než je jejich reálná hodnota. V této souvislosti si Morningstar k americkým akciím zachovává svůj postoj „tržní váhy“, protože „je tu právě tolik sil, aby přemohly brzdy, které v tuto chvíli vidíme,“ vysvětlil Sekara.



Mezi brzdy, které předvídá, patří zmírnění úrovně inflace pod 2% cíl stanovený Fedem, stejně jako další snížení úrokových sazeb v roce 2025. Stratég také očekává, že dlouhodobé výnosy státních dluhopisů v roce 2025 klesnou v průměru na 3,6 % u 10letých splatností a na 3,2 % v roce 2026. V pátek se 10letý výnos obchodoval kolem 4,428 %.



Zdroj: CNBC