Vláda dostala model financování stavby reaktorů v Dukovanech a vzala ho na vědomí

Model financování stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech je hotový. Vláda ho projednala na středečním jednání a vzala ho na vědomí. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí (MF). Detaily financování resort s ohledem na pokračující jednání o smlouvě s korejskou společností KHNP neuvedl. Model ještě bude muset schválit Evropská komise.



Dva nové jaderné bloky v Dukovanech má stavět korejská společnost KHNP, investorem bude polostátní energetická společnost . Firmy nyní jednají o finálním kontraktu, uzavřít ho chtějí do konce března příštího roku. Pokračování jednání zatím podle korejského podniku neovlivnilo politické dění v Jižní Koreji, kde prezident Jun Sok-jol čelí možností odvolání kvůli nedávnému vyhlášení stanného práva v zemi. Jun Sok-jol aktivity KHNP v českém tendru otevřeně podporoval.



Materiál zpracovávala pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a skupiny . MF ho kabinetu předložila v utajovaném režimu, protože podle úřadu obsahuje citlivé a kurzotvorné informace. "Vláda jej včera vzala na vědomí a schválila kroky, které z něj vyplývají," uvedlo ministerstvo financí. Podrobnosti o modelu plánuje zveřejnit až po podpisu smlouvy s dodavatelem.



Česko ještě bude muset požádat o povolení způsobu financování Evropskou komisi. Ta na jaře schválila model pro první uvažovaný blok. Stát v něm počítá při podpoře stavby se třemi základními nástroji. Jde o státní půjčku ve formě návratné finanční výpomoci, dále o závazek státu na výkup elektřiny z nového bloku po dobu 40 let za předem určenou cenu a také o ochranu investora před externími riziky, jako je například změna legislativy nebo politiky. Míra podpory bude podle úřadu odvozena od konečné ceny.



Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. V příštích třech až pěti letech by energetická firma měla podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.



Vláda při rozhodování o dodavateli stavby dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF, dalšího uchazeče, americkou společnost Westinghouse, vyřadila ze soutěže už dříve. Obě společnosti napadly výsledek tendru u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který sice jejich námitky prvoinstančně odmítl, obě firmy však podaly rozklad. V platnosti tak zůstává předběžné opatření, kterým úřad zakázal uzavřít smlouvu s KHNP, platit přestane až po pravomocném rozhodnutí.