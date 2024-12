Cenový index PCE navrátil na trh pozitivní náladu

Divočina v obchodování na kapitálovém trhu ve Spojených státech pokračovala i v závěrečné seanci tohoto týdne, kdy ztráty v pre-marketu vystřídalo nadšení po zveřejnění makro dat z ekonomiky USA a aby nakonec nadšení na trhu postupně v průběhu obchodování uvadalo.Hybatelem trhu se stal cenový index PCE, tedy ukazatel inflace , který ukázal v říjnu meziměsíční nárust o 0,1 %, kdežto odhady se nacházely o něco málo výše na 0,2 % m/m růstu. Meziroční cenový index PCE vzrostl o 2,4 %, což je číslo pod odhady analytiků. Jádrový index vykázal hodnoty rovněž pod konsensem trhu, kdy y/y 2,8 % vs 2,9 % konsensus.Indexy v průběhu seance ukazovaly veskrze stejnou výkonost a všechny z velké trojky nakonec přidaly okolo 1 %. Bohužel ani solidní závěr týdne nestačil jako náprava škod napáchaných americkou centrální bankou uprostřed týdne a kupříkladu technologický index odepsal cirka 2 % a průmyslový Dow Jones zaostal za předchozím týdnem i o více jak 2 %.Naprostým propadákem skončilo obchodování pro dánskou pharma společnost Novo-Nordisk, která umazala ze své hodnoty okolo 17 %. Důvodem tohoto propadu bylo zklamání z experimentálního léku CargiSema, který by měl napomáhat k redukci váhy. Výsledky v této fázi testování byly slabší než odhady, nicméně ne nějak výrazně.Špatné zprávy pro jednoho je vodou na mlýn pro jinou společnost, která taktéž testuje léčivo stejného či podobného ražení. A právě proto akcie posílily zhruba o 2 %.Nike, tedy světově jeden z největších výrobců sportovního zboží po zveřejnění výsledků za fiskální 2Q25 kleslo o cirka 0,5 %. Zveřejněná čísla zklamáním rozhodně nebyla, když čistý zisk na akcii překonal odhady o více jak 20 %, a to vše při tržbách vyšších oproti odhadům o 1,85 %. Potíž ovšem investoři vidí v prohlášení CEO Elliotta Hilla, že jeho úsilí může v krátkém čase poškodit nebo spíše ublížit výsledkům společnosti. Každému nicméně musí být jasné, že prvně je zapotřebí oddělit zrna od plev, a to si nějaký čas bude vyžadovat. Akcie NIKE se obchodují v blízkosti ročních minim, které byly 70,75 USD a pod veškerými klouzavými průměry.CZK/EUR 25,116, USD/CZK 24,0546, EUR/USD 1,0439, WTI 69,45 USD/barel, Brent 72,99 USD/barel, Troyská unce zlata 2.625 USD00