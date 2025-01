Americké akciové trhy si v roce 2025 už nemusí připisovat takové zisky jako v posledních dvou letech. Nicméně na trhu je stále patrný jasný růstový trend a stále mu výrazně pomáhají příběhy spojené s novými technologiemi včetně umělé inteligence. Pro Knowledge at Wharton to uvedl profesor financí Jeremy Siegel. Ve druhé části se mimo jiné zaměřil na Fed a jeho monetární politiku. A Ed Yardeni na CNBC hovořil o pokračování americké akciové výjimečnosti.



K akciím ekonom ještě uvedl, že rovnovážné valuace by se podle jeho odhadu mohly pohybovat na úrovni dvaceti. Poměr cen k ziskům by tedy měl v delším období dosahovat této úrovně s tím, že nyní se u celého trhu nachází u dvaceti dvou. Siegel k tomu řekl, že u valuací se nedá čekat, že by táhly ceny akcií dál nahoru. Připomenout lze v této souvislosti dlouhodobější predikce , podle kterých by akcie v USA měly v následujících letech přinést jen velmi nízkou návratnost. Tento pohled se do značné míry opírá právě o současné vysoké valuace amerického akciového trhu a o historické zkušenosti, podle kterých se vysoká návratnost akcií obvykle pojí s následující nižší návratností.



Siegel nečeká, že americká centrální banka sníží sazby i v lednu a celkově v roce 2025 očekává jen omezený pokles sazeb. Ekonom přitom odhaduje, že při 2% inflaci by se neutrální sazby i kvůli vysokým rozpočtových deficitům mohly v USA pohybovat mezi 3,5 – 4 %. Pokud by tomu tak bylo a mělo by dojít k celkové normalizaci sazeb a výnosů dluhopisů, výnosy desetiletých obligací by se mohly dostat k 5 %, „potenciálně ještě o kousek výš.“ Nejistotu na trzích může vedle zmíněných kroků nové americké vlády zvyšovat i geopolitický vývoj. Nicméně Trumpovi se podle ekonoma může podařit dosáhnout některých klíčových dohod a situaci tak naopak uklidnit.



V další znatelný růst amerických akcií věří Ed Yardeni, který na CNBC uvedl, že tyto trhy upřednostňuje před zahraničními již od roku 2010. „A je šokován tím, jak dobře tato strategie zatím funguje.“ Následující graf porovnává návratnost amerických trhů s evropskými. Vyznačeno je období významných evropských voleb, kdy se také směry obou trhů oddělily. Ty evropské se pak vydaly cestou stagnace, zatímco ty americké dál rostly:





Zdroj: X



Yardeni uvedl, že někdy v budoucnu zase budou mít navrch trhy zahraniční, nyní ale ziskovost amerických firem potáhne akcie v této zemi zřejmě dál nahoru. A celkově vidí ekonom fundament USA jako pozitivní. Problémy by mohla způsobit cla, ale ani ta by zřejmě ekonomiku neposlala do recese. Právě recese je přitom podle něj obecně tím hlavním faktorem, který by trend na trhu otočil. Trhy v USA by pak mohly překonávat své zahraniční protějšky i kvůli tomu, že ty druhé čelí více překážkám včetně slabšího ekonomického růstu.



Firmy podle ekonoma nemají nyní jinou možnost než investovat do nových technologií, spotřebitel je v USA stále silný, přispívá k tomu i vyšší spotřeba ze stran generace baby boom. Dluhopisové trhy ale podle Yardeniho reagují na zhoršující se fiskální situaci a je to znát na tom, jak se pohybují výnosy dlouhodobějších obligací v době, kdy jdou krátkodobé sazby dolů. K tomu ekonom ale dodal, že svůj vliv mají i inflační očekávání, která jsou ovšem s fiskálním i monetárním vývoje propojena. Ekonomika v USA přitom podle ekonoma nyní nepotřebuje ani monetární stimulaci, natož tu fiskální.



Zdroj: Knowledge at Wharton, CNBC