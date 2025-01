Rozbřesk: Česká ekonomika ve volebním roce 2025

Máme za sebou rok, kdy se do Česka vrátil hospodářský růst a inflace poblíž 2% cíle. Co očekáváme od roku 2025? Ve zkratce: pokračující oživení růstu, stabilní míru inflace i nezaměstnanosti, lehký pokles úrokových sazeb, koruna bez větších zisků a nejistý výsledek parlamentních voleb.



Po loňském růstu HDP zhruba o jedno procento předpokládáme v letošním roce pokračující oživení tempem okolo 2 %. Hlavní růstový motor zůstane beze změny – spotřeba domácností tažená růstem reálných příjmů (+3,3 %) a stále nízkou mírou nezaměstnanosti (3,2 %). Naopak slabá zahraniční poptávka se minimálně v první polovině roku negativně podepíše na výkonu tuzemského průmyslu. Rizika našeho výhledu jsou vychýlena směrem dolů – jde především o Trumpovy celní politiky a déletrvající slabost německé ekonomiky.



Pozitivní je výhled na inflaci. Časy dvouciferného růstu cen jsou pryč, a přestože na přelomu roku meziroční inflace dočasně stoupla nad 3 %, v tomto roce se v průměru udrží na 2,5 %, tj. v rámci tolerančního pásma ČNB. Zatímco regulované ceny (včetně energií) porostou pozvolněji, zvýšená inflace přetrvá ve službách (pohostinství a hoteliérství) nebo u tzv. imputovaného nájemného, které odráží zdražující nemovitosti.



I proto si ČNB vybrala na konci roku první pauzu v cyklu snižování sazeb na úrovni 4,0 %. V bankovní radě zjevně převažují opatrné jestřábí hlasy, i tak si myslíme, že prostor pro jemné ladění sazeb směrem ke 3,5 % existuje vzhledem k restriktivní úrovni reálných sazeb. Kroky ČNB budou zohledňovat nejen inflační výhled, ale také kondici tuzemské ekonomiky nebo vývoj eurových sazeb. Při pohledu na tržní sazby a tzv. úrokové swapy vidíme relativně malý prostor pro levnější hypotéky – spíše v řádech desetin procentních bodů. Éra super-levných peněz se na hypoteční trh každopádně nevrátí.



Koruna má za sebou nepovedený rok, když ztratila jak vůči euru, tak dolaru. Ani v tomto roce od koruny nečekáme žádné zázraky. Odhadujeme její setrvání nad hladinou 25,00 EUR/CZK, byť s volatilním vývojem. Už proto, že politický kalendář (nástup Donalda Trumpa k moci, volby v Německu apod.) i ten makroekonomický (pokračující pokles sazeb hlavních centrální bank) je nabitý.



A konečně rok 2025 bude v Česku rokem volebním. Z pohledu trhů nejsou tuzemské parlamentní volby významnou událostí, jinak tomu je ale z hlediska dopadů na fiskální politiku a veřejný dluh. Zásadní otázkou voleb bude, jak Češi vnímají svou životní úroveň za současné vlády. A to nakonec nemusí být nutně založeno na datech, ale na pocitech a emocích, které umocní/vyvolá předvolební kampaň…





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna vstupuje do nového roku těsně nad hranicí 25,10 EUR/CZK. Tuzemský makro kalendář je dnes relativně nabitý - na programu bude prosincový výsledek indexu nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru, který napoví, v jaké kondici zakončil průmysl rok 2024. My předpokládáme, že k žádnému výraznějšímu zlepšení - i pod vlivem slabých čísel z Německa - opětovně nedojde. Odpoledne pak přijde na řadu plnění státního rozpočtu za prosinec, od kterého očekáváme celoroční výsledek deficitu velmi blízko (novelizovaných) 282 mld. Kč.



Eurodolar



Eurodolar startuje nový rok pod hranicí 1,04 a stále se obchoduje spíše ve vánočním režimu. Tak tomu může být i dnes, kdy stále nebudou k dispozici serióznější makroekonomická data. Ta přijdou na řadu až zítra odpoledne (ISM v USA), resp. spíše až na počátku příštího týdne.