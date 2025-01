První obchodní den roku 2025: Evropský inflační cíl na dosah, čínské akcie klesají a futures jsou zelené

Startujeme první obchodní den roku 2025. Ukrajina podle očekávání zastavila tranzit ruského plynu do Evropy přes své území po ukončení pětiletého kontraktu mezi Naftohazem a Gazpromem. Evropská centrální banka je blízko dosažení svého dvouprocentního inflačního cíle, uvedla prezidentka Christine Lagardeová. Čínské akcie klesaly, zatímco japonské finanční trhy zůstaly zavřené. Alibaba prodává své podíly v Sun Art Retail Group, aby se soustředila na svůj jádrový online byznys, a BYD zaznamenala prudký nárůst prodeje aut. Futures na evropské akcie jsou zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,1 % A DAX +0,2 %.

Ukrajina včera podle očekávání zastavila tranzit ruského plynu do Evropy přes své území. Stalo se tak po ukončení pětiletého kontraktu mezi ukrajinskou společností Naftohaz a ruským Gazpromem. Kyjev ukončení přepravy ruského plynu odůvodnil ukrajinskou národní bezpečností, protože Moskva prodejem surovin částečně financuje své válečné tažení proti Ukrajině. Slovenský premiér Robert Fico varoval před "drastickými dopady" tohoto kroku na celou EU, jako vítězství ho naopak přivítal polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří o jedné z největších porážek Moskvy. Čeští představitelé soudí, že ukrajinský krok nebude mít vliv na Česko a že se negativně projeví hlavně na Slovensku.



Dvouprocentní inflační cíl Evropské centrální banky je na dohled, řekla prezidentka Christine Lagardeová na X. Harmonogram banky na rok 2025 popsala jako „pořádně těžkou agendu“.



Čínské akcie první obchodní den roku klesaly. Nálada se změnila na medvědí poté, co čínská ekonomická data signalizovala zpomalení ekonomiky a obchodníci navíc počítají s potenciálně vyššími cly. Index asijských akcií MSCI klesl na nejnižší hodnotu za téměř dva týdny. Finanční trhy v Japonsku zůstávají dnes zavřené.Pokles apetitu po riziku v Asii odráží opatrnost v tomto regionu - geopolitické napětí kypí a obchodníci začínají uplatňovat nové strategie pro alokaci aktiv na rok 2025. Na radaru investorů je výhled růstu Číny, postup Fedu a agenda zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Očekává se, že čínská ekonomika poroste za celý loňský rok přibližně o 5 %, řekl prezident Si Ťin-pching v novoročním projevu v úterý.Alibaba Group souhlasila s prodejem svých podílů v Sun Art Retail Group soukromé investiční společnosti DCP Capital, aby se mohla soustředit na svůj hlavní online byznys. Čínská společnost BYD oznámila na konci roku prudký nárůst, který zvýšil celkový prodej osobních aut za loňský rok na 4,25 milionu.Před hotelem nadcházejícího amerického prezidenta Donalda Trumpa v Las Vegas včera vybuchl vůz Cybertruck, osoba ve vozidla na místě zemřela, uvedla americká média s odvoláním na policii. Šéf automobilky a blízký Trumpův spojenec Elon Musk uvedl, že vedení společnosti případ vyšetřuje. Vozidlo před hotelem vybuchlo a následně se vzňalo, vyplývá podle stanice CBS z vyjádření činitelů a videí na sociálních sítích. Osoba uvnitř auta, o které dosud není jasné, zda jde o muže nebo ženu, zemřela. Sedm dalších lidí utrpělo lehká zranění. Prezident Joe Biden uvedl, že úřady vyšetřují, zda existuje možná souvislost mezi útokem v New Orleans, kde bylo zabito nejméně 15 lidí, když pickup najel do davu oslavujícího Nový rok, a výbuchem Cybertrucku v Las Vegas.