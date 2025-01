Wall Street roste, ale na úvod zaváhala s Teslou a střídá směry

Start to nového roku vypadal nejprve podle amerických futures dobře, po začátku řádné seance však přišel propad lehce do záporu. Zátěží byly akcie Tesly, která za 4Q reportovala méně dodaných automobilů, než se čekalo. Následně přišlo zlepšení. korigovala své ztráty a přidal se solidní růst dalších velkých jmen, které podepírají celý trh. Pěkné zisky si momentálně připisují , Meta nebo . Na úrovni indexu ale vidíme, jak je sentiment na úvod roku nestabilní. Indexy S&P 500 i Nasdaq Comp. stoupají jen o 0,2 procenta, poté co své zisky opět neudržely.



Evropa byla v úvodu roku také volatilní a podobně jako Amerika musela vybrat intradenní pokles. S výjimkou francouzského trhu se to ale daří. FTSE100 si připisuje skoro procento k dobru, AEX je +0,7 pct a německý DAX přidává aspoň 0,2 procenta.

Důležitých vstupů mezi svátky a víkendem není mnoho. Amerických žádostí o dávky v nezaměstnanosti za poslední týden ubylo výrazněji, než se čekalo, což se projevilo negativně na dluhopisech. Jejich výnosy však pouze zmenšily dnešní pokles a celkově od dnešních dat nečekáme velký dopad. Zítra o něco víc pozornosti přitáhne prosincový report ISM z průmyslu.

Eurodolar začal rok poklesem do těsné blízkosti 1,0300. Po vánoční stabilitě se tak trh vrací k preferenci americké měny, a to i s ohledem na rozdíly v měnové politice. Připomínkou bylo prosincové zasedání Fedu, které přidalo k očekávanému snižování sazeb řadu otazníků. Pro korunu se dneškem nic zásadního nemění. Proti postupujícímu dolaru sice domácí měna ztrácí, ale na páru s eurem se drží s malou změnou u 25,17. Slabý český index nákupních manažerů tak mnoho škody nenapáchal.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1636 -0.1591 25.2126 25.1139 CZK/USD 24.5685 0.9367 24.5785 24.2735 HUF/EUR 413.9309 0.6075 414.0683 410.6228 PLN/EUR 4.2757 -0.0828 4.2814 4.2654

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4771 -1.0539 7.5737 7.4648 JPY/EUR 161.1750 -1.0377 163.2641 160.9143 JPY/USD 157.3450 0.0700 157.7790 156.4405

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8286 0.1196 0.8326 0.8267 CHF/EUR 0.9341 -0.6179 0.9400 0.9331 NOK/EUR 11.6774 -0.8742 11.7989 11.6725 SEK/EUR 11.4378 -0.1728 11.4753 11.4147 USD/EUR 1.0244 -1.0901 1.0376 1.0227

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6124 -0.2259 1.6160 1.6070 CAD/USD 1.4436 0.3608 1.4443 1.4369