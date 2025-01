Akcie rozvíjejících se trhů se po slabém začátku roku 2025 blíží korekci

Akcie rozvíjejících se trhů ve čtvrtek klesaly a index pro tyto trhy míří do technické korekce. Po čerstvých datech ukazujících na zpomalení čínské ekonomiky odstartovaly čínské akcie nejhorší začátek roku za téměř deset let.



Index MSCI Emerging Markets klesl během prvního úplného obchodního dne roku 2025 o 0,6 %, čímž prodloužil svou ztrátu z vrcholu býčího trhu na přibližně 10 % a dostal se tak na polovinu poklesu, který mnozí investoři považují za medvědí trh. Hlavní benchmark čínských akcií, index CSI 300, klesl o 2,9 %, což je největší pokles prvního obchodního dne od roku 2016.





Novoroční obchodování na rozvíjejících se trzích sužují stejné obavy, které investory pronásledovaly i v lepších částech roku 2024 – zpomalující čínská ekonomika a omezený prostor tvůrců měnových politik ke snížení úrokových sazeb při oživující se inflaci. Jejich naléhavější obavou je však brzký návrat Donalda Trumpa do Bílého domu vzhledem k jeho příslibu uvalit vyšší cla na dovoz z USA s nejrepresivnějšími opatřeními zaměřenými na Čínu.



„Oněch 18 dní do inaugurace poskytne mnoho vodítek o tom, jaké politiky zavede nová administrativa,“ řekl Simon Quijano-Evans, hlavní stratég společnosti Gramercy. „Tyto politiky budou mít určitý vliv na americký dolar, forex rozvíjejících se trhů a aktiva v místní měně. Zatímco na straně příjemce zůstávají centrální banky rozvíjejících se trhů, vlády rozvíjejících se trhů budou muset přispět k zajištění fiskální a politické stability.



Ukazatel MSCI klesl popáté za šest dní po malém středečním zisku taženém indickými akciemi. Zatímco většina burz rozvíjejících se trhů byla na Nový rok uzavřena, akcie v Bombaji se obchodovaly a zakončily mírně výše.



Loňský nejvýkonnější segment – akcie s umělou inteligencí – také začal rok 2025 pomalu, přičemž společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing klesla na nejnižší úroveň od 20. prosince. Tchajwanské akcie byly i nadále svědkem odlivu, který se týkal jak akcií, tak místních měn.



Akcie rozvíjejících se trhů nedosahovaly svou výkonnosti na své protějšky v USA už sedm po sobě jdoucích let počínaje rokem 2018, kdy Trumpova obchodní válka proti Číně odmazala z majetku akcionářů 3,7 bilionu dolarů. Index MSCI EM zaostával za indexem S&P 500 v loňském roce téměř o 15 %, což zmařilo dlouhodobou naději na relativní obrat výkonu.



Klíčovým faktorem bylo opakované selhání stimulů v Číně na urychlení hospodářského růstu. Investoři volají po silnějších opatřeních k oživení spotřebitelské poptávky. V letošním roce budou „akcioví investoři rozvíjejících se trhů rozhodně sledovat oficiální mix politik přicházejících z Číny a to, co to znamená pro budoucí růst,“ řekl Quijano-Evans.



MSCI EM Currency Index se ve čtvrtek obchodoval níže poté, co rok 2024 zakončil nepatrným poklesem. Indonéská rupie s sebou táhla asijské měny, když manažeři peněz vsadili na to, že Trumpova cla udrží dolar silný. Čínský jüan rostl na offshore trhu, k čemuž přispěla Čínská lidová banka.



Investoři budou dále sledovat údaje o inflaci z Turecka, které mají být zveřejněny v pátek. Podle ekonomů růst spotřebitelských cen v prosinci pravděpodobně zvolnil, ale v menší míře, než centrální banka předpokládala. Přesto je vidět, že politici letos přijali vstřícnější postoj poté, co minulý měsíc provedli větší snížení sazeb, než se očekávalo. Lira zakončila rok 2024 poklesem o 16 % a po roce 2012 nevykázala žádný roční zisk.



Zdroj: Bloomberg